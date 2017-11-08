5 ядов в продуктах из супермаркета

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Продукты, которые продаются в заводских упаковках, сложнее контролировать в части безопасного состава ингредиентов. Именно в этом и таится основная опасность, которая нам может грозить из-за еды. Дело в том, что для лучшей сохранности, более приятных вкусов или презентабельного цвета в продукты добавляются самые настоящие яды в такой концентрации, чтобы не убить нас моментально, но с успехом травить многие годы. Когда мы читаем этикетки, то даже не подозреваем, что за неизвестными названиями скрываются именно они. Другими словами, сама еда может быть безопасной и даже очень здоровой, но вот то, чем еще заполнена упаковка, вызывает все больше вопросов.Пищевые красители встречаются практически во всех продуктах питания, которые вы покупаете не на фермерском рынке. Если еда продается в упаковке, в нее, с большой долей вероятности добавили один из пяти самых распространенных химикатов для придания цвета. Именно они вызывают проблемы с почками, рак и заболевания щитовидной железы. Неслучайно продукты с красителями не рекомендуют включать в детский рацион. Они способны вызывать изменения в поведении детей и стать причиной синдрома дефицита внимания и гиперактивности.Самый популярный химический подсластитель, который любят за отсутствие калорий и кладут во все «диетические» джанк-фуды вроде кока-колы — это аспартам. Но что самое неприятное, его для улучшения вкуса кладут также в молочные продукты для детей. Исследования показывают, что аспартам непосредственно влияет на то, что наш мозг не распознает пищу с подсластителями как источник энергии и поэтому требует еще и еще. Таким образом мы переедаем, даже не замечая этого. Кроме того, подобные подсластители, как выяснилось, повышает риски лейкемии и почечной недостаточности.Известная рекламная фраза «без консервантов» работает на подсознательном уровне, сообщая нам, что продукт более качественный, чем мы о нем думали. На самом деле все продукты в упаковках содержат те или иные консерванты, самыми популярными видами которых остаются бензонат натрия и бензонат калия. Они также и одни из самых известных канцерогенов, наиболее часто вызывающих рак щитовидной железы. Но опасно не столько само присутствие консервантов в упаковке, сколько их способность накапливаться там под воздействием разных факторов — воздействие света или повышения температуры.Пальмовое, кукурузное или соевое масла часто можно встретить в числе ингредиентов того или иного продукта, начиная от мороженного и заканчивая бургерами. По сути это растительные масла, которые получают путем химической реакции с участием водорода. Собственно, из-за этого жир, полученные из овощей, становится трансжиром. В финале туда добавляют консерванты, чтобы масло могло храниться долго, а затем эту адскую канцерогенную смесь уже используют в целях экономии вместо традиционных масел.Белая мука, из которой делают некоторые виды пасты, выпечку или пиццу, рафинирована химическим способом, а чаще всего даже искусственно отбелена. После того, как все это с ней проделали, можно больше не говорить о полезных свойствах пшеницы. Ее лишили всех питательных свойств и даже избавили от клетчатки. Продукты из белой муки организм моментально перерабатывает в сахар, повышая его уровень в крови. Именно выпечку, а вовсе не сладости, называют основной причиной диабета.