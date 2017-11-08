5 ядов в продуктах из супермаркета
Пищевые красители
Пищевые красители встречаются практически во всех продуктах питания, которые вы покупаете не на фермерском рынке. Если еда продается в упаковке, в нее, с большой долей вероятности добавили один из пяти самых распространенных химикатов для придания цвета. Именно они вызывают проблемы с почками, рак и заболевания щитовидной железы. Неслучайно продукты с красителями не рекомендуют включать в детский рацион. Они способны вызывать изменения в поведении детей и стать причиной синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Подсластители
Самый популярный химический подсластитель, который любят за отсутствие калорий и кладут во все «диетические» джанк-фуды вроде кока-колы — это аспартам. Но что самое неприятное, его для улучшения вкуса кладут также в молочные продукты для детей. Исследования показывают, что аспартам непосредственно влияет на то, что наш мозг не распознает пищу с подсластителями как источник энергии и поэтому требует еще и еще. Таким образом мы переедаем, даже не замечая этого. Кроме того, подобные подсластители, как выяснилось, повышает риски лейкемии и почечной недостаточности.
Консерванты
Известная рекламная фраза «без консервантов» работает на подсознательном уровне, сообщая нам, что продукт более качественный, чем мы о нем думали. На самом деле все продукты в упаковках содержат те или иные консерванты, самыми популярными видами которых остаются бензонат натрия и бензонат калия. Они также и одни из самых известных канцерогенов, наиболее часто вызывающих рак щитовидной железы. Но опасно не столько само присутствие консервантов в упаковке, сколько их способность накапливаться там под воздействием разных факторов — воздействие света или повышения температуры.
Трансжиры
Пальмовое, кукурузное или соевое масла часто можно встретить в числе ингредиентов того или иного продукта, начиная от мороженного и заканчивая бургерами. По сути это растительные масла, которые получают путем химической реакции с участием водорода. Собственно, из-за этого жир, полученные из овощей, становится трансжиром. В финале туда добавляют консерванты, чтобы масло могло храниться долго, а затем эту адскую канцерогенную смесь уже используют в целях экономии вместо традиционных масел.
Белая мука
Белая мука, из которой делают некоторые виды пасты, выпечку или пиццу, рафинирована химическим способом, а чаще всего даже искусственно отбелена. После того, как все это с ней проделали, можно больше не говорить о полезных свойствах пшеницы. Ее лишили всех питательных свойств и даже избавили от клетчатки. Продукты из белой муки организм моментально перерабатывает в сахар, повышая его уровень в крови. Именно выпечку, а вовсе не сладости, называют основной причиной диабета.
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