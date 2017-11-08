8 перекусов, богатых протеином

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не секрет, что протеины являются основным строительным материалом для клеток нашего организма. Именно поэтому так важно следить за тем, чтобы этот нутриент присутствовал в ежедневном рационе, причем в достаточном количестве.Считается, что суточная потребность взрослого человека в белке составляет около 1 грамма на 1 килограмм веса. Но не стоит думать, что получить белок можно только из мяса. Мы предлагаем вам 8 классных перекусов, которые богаты протеином. Они легко готовятся и их без проблем можно брать с собой на работу или учебу.Всем, кто придерживается принципов правильного питания, мы советуем периодически устраивать себе такой полезный перекус. Смешайте творог средней жирности с вашими любимыми ягодами или фруктами, а сверху посыпьте орехами. Отличный вариант полдника готов.Если вы знаете, что скорее всего пропустите один из приемов пищи, то заранее позаботьтесь о перекусе. Нарежьте кубиками сыр и выложите его в пластиковый контейнер. Только желательно использовать твердые сорта сыра, чтобы они не начали плавиться. В дополнение к сыру можно добавить небольшую горсть миндаля, и простой вкусный перекус, богатый белком, будет у вас целый день под рукой.Это блюдо мексиканской кухни отлично подходит для перекуса, ведь оно богато белком. Смажьте лепешку из кукурузной муки соусом сальса, добавьте немного отварной красной фасоли и тертого сыра, после чего разогрейте блюдо на сковороде или в микроволновой печи, если сковороды нет под рукой. Именно благодаря фасоли и сыру тортилья получается такой сытной.Такие мясные рулетики помогут вам быстро утолить голод. Для их приготовления потребуются хрустящие овощи, например, морковь, огурец или сельдерей, а также натуральная ветчина или нежирное отварное мясо, которое можно тонко нарезать. Нашинкуйте овощи соломкой, заверните их в ломтик мяса или ветчины и закрепите все зубочисткой. Это очень просто, но невероятно вкусно.Сейчас модно готовить выпечку с овсяной мукой и даже добавлять в нее порошковый протеин. Эти продукты обогатят ваш рацион белком, так что воспользуйтесь нашим советом и приготовьте на перекус такие протеиновые панкейки, которые по желанию можно дополнить взбитым творогом, медом или ягодами.Если можно готовить протеиновые панкейки, то почему бы не сделать сладкую выпечку, богатую протеином. Используйте овсяные хлопья вместо муки, а целое яйцо замените яичным белком. Для того чтобы тесто было нужной консистенции, обязательно добавьте предварительно измельченные и замоченные в небольшом количестве воды семена льна. Такие незначительные изменения в рецепте обогатят ваш сладкий перекус белком.Смузи давно перестали быть вкусным дополнением к основному приему пищи и стали самостоятельным блюдом. Если делать их на основе соевого молока, добавлять орехи или арахисовую пасту, то они станут источником полезного белка. В качестве основного ингредиента мы советуем использовать банан и при желании добавить немного шоколада.Известно, что нут, из которого делается хумус, очень богат белком. Таким образом он отлично подойдет в качестве быстрого и сытного перекуса. Хумус можно использовать как основу для сэндвича, заменив им сливочное масло или майонез, а можно просто макать в него нарезанные овощи. И тот, и другой вариант получается невероятно вкусным.