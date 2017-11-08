Названы неизвестные ранее полезные свойства активированного угля

5 способов использовать активированный уголь, о которых вы могли не знатьПочти у каждого в аптечке есть активированный уголь, он помогает вывести шлаки и токсины, если вы перебрали с едой или алкоголем. Но это далеко не все, на что способен уголь.Обычный уголь изготавливают из каменного угля или дерева, но активированный уголь — это совсем другой продукт. Оно при высоких температурах становится мощным натуральным ингредиентом, который можно использовать в самыми разнообразными ситуациях.Активированный уголь может очистить жирную кожу лица и поры. Его можно использовать как в чистом измельченном виде, так и с другими компонентами. Лучший способ применения — это приготовить маску. Угольная маска сделает вашу кожу чистой и свежей, а также избавит от черных точек и закупоренных пор.Для приготовления маски из активированного угля вам понадобится желатин в гранулах (половинка чайной ложки), молоко (1 чайная ложка), активированный уголь (половинка таблетки).Таблетку следует измельчить в порошок, смешать с желатином, добавить молоко и хорошо перемешать. Нагрейте смесь до того состояния, пока желатин полностью растворится. Нанесите маску на очищенную кожу на 15-20 минут до полного высыхания. Маска затвердеет и превратится в пленку, которую буду очень легко снять.Натуральная косметика очень полезна, но одновременно и очень дорогая. Но некоторые компоненты можно приготовить даже в домашних условиях. Для приготовления туши из активированного угля вам понадобится: 4 таблетки активированного угля, 1/2 чайной ложки кокосового масла, алоэ вера и 1/4 пчелиного воска. Смешайте и можете наносить на ресницы, таким образом вы не только их покрасите, но и укрепите.Для приготовления подводки из активированного угля вам понадобится: 4 таблетки активированного угля, алоэ вера и 1/2 чайной ложки кокосового масла. Смешайте все компоненты и смело наносите на веки.Черный активированный уголь способен отбелить ваши зубы, как бы это странно не звучало. Для этого смешайте измельченный уголь с водой и круговыми движениями втирайте в зубы (это можно делать руками или зубной щеткой). Для достижения хорошего результата — выполняйте эту процедуру 2-3 раза в неделю.Такой дезодорант может понравиться не всем, ведь он может оставлять следы. Но для вашей кожи это будет очень полезно. Для изготовления вам потребуется: 4 столовые ложки кокосового масла, 2 чайные ложки порошка активированного угля, 1/3 стакана крахмала и 1/3 стакана пищевой соды. Смешайте все ингредиенты и наносите на кожу.Активированный уголь не только очищает кожу, но и может избавить вас от токсичных укусов комаров или пчел. Попробуйте намазать место укуса и накройте его повязкой. Для такой мази вам понадобится: 1/4 стакана масла календулы, 1/4 стакана кокосового масла, 2 чайные ложки пчелиного воска, 3 ложки угля в порошке, 3 чайные ложки глины (любой), 10 капель эфирного масла лаванды, 10 капель эфирного масла чайного дерева. Смешайте и используйте мазь.