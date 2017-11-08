Медики назвали лучший овощ для долголетия

Озвучены результаты исследования.Ученые из Китая выяснили, что употребление перца чили способствует долголетию. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования.Китайские ученые проводили исследования в течение семи лет. В них приняли участие около 500 000 человек в возрасте от 30 до 79 лет.Наблюдения показали, что у людей, которые регулярно употребляли острую пищу по сравнению с теми, кто острые блюда не ел, риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний был значительно ниже.Исследователи установили, что в перце чили содержится вещество капсацин, обладающий мощными противовоспалительными свойствами.