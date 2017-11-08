Один из этих травяных отваров спасет от болей в суставах

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Эксперты народной медицины предлагают воспользоваться старыми рецептами устранения боли в суставах.Суставы могут беспокоить по разным причинам. У некоторых людей болят ноги, руки, спина и шея из-за физической усталости, у многих "крутит" суставы на погоду, но в любом случае каждый может себе помочь. Для этого и существуют народные методы, передающиеся из поколения в поколение.Вам понадобится сушеный зверобой, а точнее 1 ст. ложка, которую необходимо залить 400 мл кипятка. Принимать по трети стакана за полчаса до еды 2-3 раза в день.Можете готовить целебный для суставов отвар и из цветков и из травы мать-и-мачехи. Возьмите 3 столовые ложки измельченного ингредиента и залейте двумя стаканами кипятка. Дайте настояться в течение 20 минут и потом пейте отвар 3 раза в день по две трети стакана за 30 минут до приема пищи.Одну столовую ложку листьев лопуха нужно залить стаканом горячей кипяченой воды и отставить для того, чтобы лечебное средство хорошо настоялось. Затем процедить и выпивать по столовой ложке аж через час после основного приема пищи, то есть три раза в день.Можно использовать листья или корни. Следует измельчить растение и насыпать в банку 1 ст. л., затем залить 2 стаканами кипятка, накрыть крышкой и отставить настаиваться. Через пару часов можно уже принять первую порцию - две трети стакана за полчаса до еды. Повторить процедуру еще два раза за день.Попробуйте все эти отвары по очереди, возможно, какой-то один из них вам понравится больше и станет вашим верным помощником в борьбе с неприятными болезненными ощущениями в суставах.