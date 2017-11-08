Бактериальную инфекцию можно будет обнаружить за 15 минут

С момента открытия первого антибиотика, пенициллина, Александром Флемингом в 1928 году не прошло и ста лет, а эра антибиотиков уже скоро может завершиться. Все дело в том, что количество устойчивых к антибиотикам микроорганизмов стремительно увеличивается и случаи появления бактерий, с которым неспособен справиться ни один антибиотик, уже, к сожалению, не редкость.Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – эксперты ВОЗ считают, что в мире разрабатывается слишком мало антибиотиков, а это значит, что уже довольно скоро лечить бактериальные инфекции станет нечем.Причин того, что эра антибиотиков близится к своему завершению, немало. Среди основных: неоправданное назначение этих препаратов – например, при лечении вирусных инфекций, неправильное использование антибиотиков. По подсчетам специалистов назначения 30-50% антибиотиков можно было бы избежать.Избежать неправильного назначения таких лекарств поможет новый тест, позволяющий всего за 15 минут выявить, является ли инфекция вирусной или бактериальной. Тест, представляющий собой крошечную «лабораторию на чипе», получил название FebriDx. С его помощью можно выявить присутствие в крови белка MxA, связанного с вирусной инфекцией, либо С-реактивного белка, указывающего на бактериальную инфекцию.По сравнению с тестами, которые используются сейчас в клинической практике, FebriDx верно идентифицировал 92% бактериальных образцов и 84% вирусных.Разработчики предполагают, что тест могут начать использовать в клиниках уже в следующем, 2018, году. Они, однако, отмечают, что полностью полагаться на результаты теста нельзя и интерпретацией результатов должны заниматься профессионалы.