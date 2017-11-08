Недосып влияет на мозг как большое количество алкоголя

Нехватка сна влияет на то, как мы смотрим на мир. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Ученые проанализировали мозг 12 человек, больных эпилепсией: пациенты должны были как можно быстрее распределять по категориям разные изображения. Чем более сонными они были, тем труднее им было это делать. Вживленные в мозг электроды показали, что скорость работы его клеток упала вместе со скоростью реакции самих пациентов.«Мы зачарованно наблюдали за тем, как недосыпание замедляло мозговую активность. Быстрые в обычной ситуации нейроны реагировали медленно, менее эффективно работали и переключались дольше, чем обычно», — отметил доктор Юваль Нир, возглавляющий исследования.Также ученые выяснили, что в тех зонах мозга, где клетки работали хуже, замедлились и мозговые волны — то есть части его буквально «спали», хотя человек на самом деле бодрствовал. Это могло спровоцировать временные провалы в памяти и проблемы со зрением.Так, недоспавший человек за рулем автомобиля может не заметить идущего впереди пешехода.«Это закладывает основу для когнитивных просчетов в том, как мы воспринимаем окружающий мир и как мы на него реагируем. Сам процесс наблюдения за пешеходом замедляется в слишком уставшем мозге водителя. Его мозгу нужно больше времени на регистрацию того, что он осознает», — говорит один из авторов исследования, профессор нейрохирургии доктор Ицхак Фрид.По его словам, недосыпание оказывает на мозг влияние, сравнимое с эффектом от употребления слишком большого количества алкоголя.«При этом каких-либо юридических или медицинских стандартов, позволяющих нам выявить слишком уставших водителей на дорогах так же, как мы выявляем пьяных водителей, не существует», — добавил Фрид.