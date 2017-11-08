Организм пациентов с синдромом хронической усталости истощен на клеточном уровне

У врачей нет никаких сомнений, что синдром хронической усталости – это болезнь, а не просто состояние, вызванное стрессом и большой нагрузкой. Обнаружены гены, увеличивающие риск развития этого заболевания, а также другие факторы, влияющие на его возникновение.

По подсчетам ученых сейчас в мире около 2,5% населения страдают этим синдромом, причем женщин он поражает чаще, чем мужчин. Эффективного способа лечения заболевания так и не придумано.

У врачей нет никаких сомнений, что синдром хронической усталости – это болезнь, а не просто состояние, вызванное стрессом и большой нагрузкой. Обнаружены гены, увеличивающие риск развития этого заболевания, а также другие факторы, влияющие на его возникновение.

По подсчетам ученых сейчас в мире около 2,5% населения страдают этим синдромом, причем женщин он поражает чаще, чем мужчин. Эффективного способа лечения заболевания так и не придумано.
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Добавил Ivan в категорию Разное

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