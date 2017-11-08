Блюдо из Макдональдса приводит к ранней смерти
Ученые из Великобритании провели интересный эксперимент, в процессе которого стало известно о сути секрета такой всеми любимой картошки фри из Макдональдса.
Просто ранее кулинары готовили это блюдо на говяжьем жиру, но в течении времени, чтобы удешевить технологию, перешли полностью на растительное масло низкого качества. Это сырье при жарке испаряется, оставляя за собой в организме человека след в виде отложения канцерогенов. По результатам наблюдения ученых, люди, которые особо пристрастны к жареной картошке, должны подумать над своим здоровьем и жизнью в общем смысле.
Исследовав многочисленные результаты, ученые говорят, что этот кулинарный шедевр способен довольно легко сократить жизнь человека. За восьмилетний период наблюдения медиками за рационом любителей жаренной картошки, показатели смертности ученых шокировали: 237 человек из 4000 скончались.
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