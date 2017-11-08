Блюдо из Макдональдса приводит к ранней смерти

Тайна пресловутой картошки фри из Макдоналдса раскрыта полностью. Всеми любимое блюдо приводит к преждевременному старению и смерти.Ученые из Великобритании провели интересный эксперимент, в процессе которого стало известно о сути секрета такой всеми любимой картошки фри из Макдональдса.Просто ранее кулинары готовили это блюдо на говяжьем жиру, но в течении времени, чтобы удешевить технологию, перешли полностью на растительное масло низкого качества. Это сырье при жарке испаряется, оставляя за собой в организме человека след в виде отложения канцерогенов. По результатам наблюдения ученых, люди, которые особо пристрастны к жареной картошке, должны подумать над своим здоровьем и жизнью в общем смысле.Исследовав многочисленные результаты, ученые говорят, что этот кулинарный шедевр способен довольно легко сократить жизнь человека. За восьмилетний период наблюдения медиками за рационом любителей жаренной картошки, показатели смертности ученых шокировали: 237 человек из 4000 скончались.