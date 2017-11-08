Названы продукты, защищающие от депрессии

Группа ученых из Японии провела исследование и пришла к выводу: нежирные молочные продукты не только способствуют снижению веса, но и защищают нервную систему.Специалисты установили, что тем, кто склонен впадать в депрессию, особенно полезно употреблять молоко и йогурт. Однако речь идет не о цельных молочных продуктах.В частности, в ходе наблюдений за тысячей добровольцев ученые выяснили: любители нежирного молока и йогурта реже страдают депрессией.Как сообщил профессор Риоичи Нагатоми из Университета Тохоку, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов человек на планете так или иначе находятся в депрессивном состоянии.Согласно статистике Национального института психического здоровья США, в 2015 году 16 миллионов американцев обращались к врачу с симптомами депрессии.