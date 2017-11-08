Открытие: человеческий организм может сам бороться с раком

Бактерии, которые живут в пищеварительном тракте человека, могут влиять на то, как рак реагирует на иммунотерапию. Новое исследование, возглавляемое учеными из Университета Техаса, было опубликовано в журнале Science.Пациенты с метастатической меланомой, получавшие блокаду контрольной точки против PD1, контролируют свою болезнь дольше, если у них более разнообразная популяция бактерий в кишечнике или в изобилии определенных типов бактерий.«Вы можете изменить свой микробиом, это действительно не так сложно, поэтому мы считаем, что эти результаты открывают огромные новые возможности. Наши исследования на пациентах и последующие исследования мыши действительно приводят к выводу, что наши микробиомы кишечника модулируют как системный, так и противоопухолевый иммунитет», - говорит руководитель исследования Дженнифер Варго, доктор медицинских наук, доцент хирургической онкологии и геномной медицины.Варго и его коллеги работают с Институтом иммунотерапии им. Паркера для разработки клинического испытания, которое сочетает блокировку контрольных точек с модуляцией микробиома.Исследования показали, что микробиом человека является изменяемым фактором риска, который может быть нацелен на диету, физические упражнения, применение антибиотиков или пробиотиков. Иммунные блокирующие препараты, которые освобождают собственную иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками, помогают примерно 25 процентам пациентов с метастатической меланомой. Исследование фокусируется на расширении воздействия этих препаратов.