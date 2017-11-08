Менструальный цикл влияет на тягу к алкоголю

Сотрудники Университета Иллинойса выяснили: женский мозг требует алкоголя, когда уровень эстрогена в организме выше всего. Так, тяга к спиртному у женщин возникает примерно на 12 день цикла (непосредственно перед овуляцией и приблизительно через неделю после менструации). Еще один всплеск уровня гормона, хотя и не такой сильный, наблюдается на 20-22 день.Концентрация эстрогена увеличивается и уменьшается дважды в течение менструального цикла. В первые несколько дней уровень эстрогена ниже всего. На 4-5 день концентрация гормона начинает повышаться и достигает пика на 12-13 день цикла. Затем уровень эстрогена падает. На 14 день происходит овуляция. Через 1-2 дня после овуляции концентрация гормона вновь растет и к 20-22 дню становится высокой. Если беременность не наступает, к 28 дню уровень эстрогена снижается.В ходе исследования ученые наблюдали за естественным циклом самок крыс, похожим на менструальный цикл у женщин. Подопытным животным давали алкоголь. Электроды регистрировали активность нейронов, чувствительных к дофамину, в мозге грызунов. Исследователи обнаружили, что нейроны в вентральной области покрышки, связанной с вознаграждением, активировались при употреблении алкоголя сильнее всего, когда уровень эстрогена был высоким. Специалисты пришли к выводу: судя по всему, гормоны играют важную роль в формировании зависимости от алкоголя у женщин.