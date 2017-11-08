На рынке появится высокоэффективное недорогое лекарство от гепатита С
Он сообщил, что 12-недельный курс лечения гепатита С новым препаратом обойдется в 50 долларов США. Результаты лечения примерно тысячи пациентов показали его высокую эффективность.
По словам эксперта, испытания подтвердили, что это лекарство – дженерик, или аналог, так же эффективен, как и брендовые препараты.
«На сегодняшний день гепатитом С во всем мире заражены 70 миллионов человек. Для того, чтобы обеспечить их этим лекарством стоимостью в 50 долларов, потребуется примерно 3,5 миллиарда долларов. А это – менее одного процента общемирового бюджета на цели здравоохранения», -заявил Эндрю Хилл.
Он призвал государства принять решительные меры по сокращению масштабов этого вида гепатита, который ежегодно уносит 1,3 млн. жизней.
Вчера на саммите в Бразилии представители ВОЗ напомнили о цели полностью искоренить гепатит С к 2030 году. Пока на пути к ней находятся лишь семь государств мира - Австралия, Бразилия, Грузия, Германия, Египет, Исландия, Нидерланды, Катар и Япония.
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