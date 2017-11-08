На рынке появится высокоэффективное недорогое лекарство от гепатита С

В лечении гепатита С наметились серьезные сдвиги. Вскоре на рынке появится недорогое и высокоэффективное лекарство. Об этом на саммите ВОЗ в Сан-Паулу объявил эксперт по фармакологии Ливерпульского Университета Эндрю Хилл.Он сообщил, что 12-недельный курс лечения гепатита С новым препаратом обойдется в 50 долларов США. Результаты лечения примерно тысячи пациентов показали его высокую эффективность.По словам эксперта, испытания подтвердили, что это лекарство – дженерик, или аналог, так же эффективен, как и брендовые препараты.«На сегодняшний день гепатитом С во всем мире заражены 70 миллионов человек. Для того, чтобы обеспечить их этим лекарством стоимостью в 50 долларов, потребуется примерно 3,5 миллиарда долларов. А это – менее одного процента общемирового бюджета на цели здравоохранения», -заявил Эндрю Хилл.Он призвал государства принять решительные меры по сокращению масштабов этого вида гепатита, который ежегодно уносит 1,3 млн. жизней.Вчера на саммите в Бразилии представители ВОЗ напомнили о цели полностью искоренить гепатит С к 2030 году. Пока на пути к ней находятся лишь семь государств мира - Австралия, Бразилия, Грузия, Германия, Египет, Исландия, Нидерланды, Катар и Япония.