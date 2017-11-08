Вредные привычки — неприятно, но не навсегда



ковырять в носу, может это кому-то и покажется полным абсурдом, но присмотритесь в окружающим людям вокруг себя, многие из них это действительно делают. И, скорее всего, данное действие происходит не по причине задолженности носа и трудности в дыхании, а из-за того, что человек ничем не занят и руки у него должны чем-то заняться. Избавиться от такой привычки можно, достаточно показать «ковыряющему» себя в зеркало и, поверьте, что у многих желание продолжать мучить свой нос отпадает тут же;



грызть ногти — все-таки психологи склоняются к тому, что человек начинает грызть ногти по причине неуверенности в себе. Ему тяжело взять себя в руки и сделать какое-то осознанное действие, проще при ложиться ртом к своим ногтям;



чесать разные места на своем теле, например, голову, руки, ноги и даже различные интимные зоны. Если это не связано ни с каким заболеванием, то, скорее всего происходит данное действие от безделья. Просто так человек привык. Укажите ему, что это делать не прилично и даже не гигиенично, так как под ногтями у вас останутся чешуйки кожи, пот, жир и другие составляющие;



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Для каждого человека понятие вредные привычки означает какую-то фанатичную зависимость от любого предмета, действия и т.д. Кто-то годами борется с ними, другие же резко заимев новую привычку, в любой момент могут с ней расстаться. Видите, что это явление достаточное объективное и трудно говорить, что такое конкретно «вредные привычки».Но, несколько очень известных групп вредных привычек мы все-таки обозначим, и сделаем это для того, чтобы стало четко и понятно про каждую из них, в том числе о методах избавления:Каждая из них безусловно самым негативным образом влияет на человеческий организм, потихоньку убивая его изнутри. Многие, отмечая при этом свое прекрасное самочувствие и замечательный внешний вид, даже не представляют, что происходит с ними внутри. К сожалению, не всегда удается легко справиться с проблемами, которые возникают впоследствии — привычка превращается в болезнь, с которой справится может только медицина.Помните, что от любой привычки можно отказаться и избавиться. Главное, знать и понимать ради чего вы это делаете: ради здоровья, ради детей и т.д. Поставьте конкретную цель и стремитесь к ней. Путь будет не легким и не быстрым, но в его положительном результате не надо даже сомневаться!