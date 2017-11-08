10 фактов о грудном вскармливании

Факт 1: Грудное вскармливание в течение первых шести месяцев критически важно

Факт 2: Грудное вскармливание обеспечивает защиту детей от детских болезней

Факт 3: Грудное вскармливание обеспечивает также преимущества для матерей

Факт 4: Грудное вскармливание обеспечивает долговременные преимущества для детей

Факт 5: Детские смеси не содержат антител, обнаруживаемых в грудном молоке

Факт 6: Передачу ВИЧ при грудном вскармливании можно снизить с помощью лекарственных средств

Факт 7: Маркетинг заменителей грудного молока тщательно контролируется

Факт 8: Матерям необходима поддержка

Факт 9: Выйдя на работу, матери должны продолжать грудное вскармливание

Факт 10: В шесть месяцев следует постепенно вводить твердую пищу

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Грудное вскармливание является одним из самых эффективных путей для обеспечения здоровья и выживаемости детей.Если бы грудное вскармливание проводилось практически на всеобщем уровне, ежегодно можно было бы спасать жизни примерно 820 000 детей.1 Во всем мире лишь 40% детей в возрасте до шести месяцев находятся на исключительном грудном вскармливании.ВОЗ активно пропагандирует грудное вскармливание в качестве наилучшего источника питания для детей грудного и раннего возраста. В настоящей подборке фактов показаны многочисленные преимущества этой практики и то, как постоянная поддержка матерей может способствовать расширению масштабов грудного вскармливания во всем мире.ВОЗ рекомендует:* матерям начинать грудное вскармливание в течение первого часа после родов;* проводить исключительное грудное вскармливание детей в течение первых шести месяцев жизни для обеспечения их оптимального роста, развития и здоровья. Затем для удовлетворения изменяющихся потребностей детей в питании следует вводить надлежащий по составу питательных веществ и безопасный прикорм в дополнение к продолжающемуся грудному вскармливанию;* продолжать грудное вскармливание до двухлетнего возраста и позже.Грудное молоко является идеальной пищей для новорожденных и детей грудного возраста. Оно содержит все питательные вещества, необходимые детям для здорового развития. Оно безопасно и содержит антитела, способствующие защите детей от распространенных детских болезней, таких как диарея и пневмония, которые являются двумя основными причинами смерти детей в мире. Грудное молоко легкодоступно и приемлемо по стоимости, что способствует обеспечению надлежащего питания для детей грудного возраста.Исключительное грудное вскармливание связано с естественным (но не гарантированным) методом регулирования рождаемости (98-процентная защита в первые шесть месяцев после родов). Оно снижает риски развития рака молочной железы и яичников позднее в жизни, диабета типа 2 и послеродовой деперсии.Помимо непосредственных преимуществ для детей грудное вскармливание вносит вклад в обеспечение хорошего здоровья на протяжении всей жизни. Подростки и взрослые люди, находившиеся в детстве на грудном вскармливании, с меньшей вероятностью имеют излишний вес или страдают от ожирения. Они с меньшей вероятностью имеют диабет типа 2 и демонстрируют более высокие результаты тестов на интеллектуальное развитие.Детские смеси не содержат антител, обнаруживаемых в грудном молоке. Долговременные преимущества грудного вскармливания для матерей и детей нельзя воспроизвести с помощью детских смесей. В случае ненадлежащего приготовления детской смеси существуют риски, связанные с использованием небезопасной воды и нестерильных принадлежностей или с потенциальным присутствием бактерий в сухой смеси. Чрезмерное разбавление смеси в целях «растягивания» запасов может приводить к недостаточности питания. Запасы грудного молока поддерживаются благодаря частому грудному вскармливанию, поэтому в случае, когда использовавшаяся детская смесь становится недоступной, возврат к грудному вскармливанию может оказаться невозможным из-за уменьшенной выработки грудного молока.ВИЧ-инфицированная мать может передать инфекцию своему ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Антиретровирусные препараты (АРВ), предоставляемые матери или ребенку, подвергающемуся риску воздействия ВИЧ, снижают риск передачи инфекции. Грудное вскармливание в сочетании с АРВ обладает потенциалом для значительного улучшения шансов на выживание детей, остающихся ВИЧ-неинфицированными. По рекомендациям ВОЗ, кормящие ВИЧ-инфицированные матери должны получать АРВ и следовать руководящим принципам ВОЗ по кормлению детей грудного возраста.В 1981 г. был принят Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока. Он призывает* размещать на всех этикетках детских смесей информацию о преимуществах грудного вскармливания и рисках заменителей для здоровья;* не стимулировать продажу заменителей грудного молока;* не предоставлять бесплатные образцы заменителей беременным женщинам, матерям или их семьям;* не распространять бесплатно заменители и не предоставлять на них субсидии работникам здравоохранения и медицинским учреждениям.Грудному вскармливанию необходимо учиться. В начале многие женщины сталкиваются с трудностями. Многие общепринятые практические методики, такие как пребывание матери и ребенка в раздельных палатах, использование палат для новорожденных и прикорм детскими смесями в действительности осложняют грудное вскармливание для матерей и детей. Медицинские учреждения, поддерживающие грудное вскармливание, избегая использовать вышеуказанные методики и благодаря наличию подготовленных консультантов по вопросам грудного вскармливания, доступных для новых матерей, способствуют повышению показателей этой практики. Для оказания такой поддержки и улучшения медицинской помощи для матерей и новорожденных большинство стран осуществляют Инициативу ВОЗ-ЮНИСЕФ по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания, которая устанавливает стандарты на качественную медицинскую помощь.Многие матери, возвращающиеся на работу, отказываются от грудного вскармливания частично или полностью в связи с тем, что не имеют достаточно времени или места, где они могли бы кормить детей, сцеживаться и хранить свое молоко. Для матерей необходимо обеспечить безопасное, чистое и уединенное место на работе или поблизости от нее с тем, чтобы они могли продолжать грудное вскармливание. Условия, обеспечивающие возможности для матерей, такие как оплачиваемый декретный отпуск, неполный рабочий день, ясли по месту работы, места для сцеживания и хранения грудного молока и перерывы, предоставляемые для грудного вскармливания, могут способствовать грудному вскармливанию.Для удовлетворения возрастающих потребностей детей в возрасте шести месяцев следует вводить твердую пищу в виде пюре в дополнение к продолжающемуся грудному вскармливанию. Еду для детей можно готовить отдельно или из продуктов питания, предназначаемых для других членов семьи. ВОЗ отмечает, что* при введении твердой пищи не следует уменьшать количество грудного молока;* твердую пищу следует давать ложкой или в чашке, но не в бутылочке;* твердая пища должна быть чистой, безопасной и доступной на местах;* детям раннего возраста необходимо время для того, чтобы научиться употреблять в пищу твердые продукты питания.