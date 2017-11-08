Названы продукты для профилактики рака кишечника

Ученым из университета Уорика удалось найти до этого неизвестную связь между воспалением и внутриклеточными процессами, которые могут помочь в профилактике и лечении рака толстой кишки, болезни Крона и других болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом в субботу, 4 ноября сообщают журнал Nature и сайт EurekAlert.Так, ученые установили, что гранаты, красные сорта винограда, груши, грибы, чечевица, соя и зелёный горошек содержат внутри себя вещества, которые благоприятно влияют на процесс аутофагии — поглощения клеткой собственных вредных либо повреждённых элементов. Дисфункция данного процесса может привести к воспалению, особенно часто это происходит в кишечном тракте.В число действенных противораковых средств входят гранаты и красный виноград.В 2011 году Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ) публиковала список продуктов, которые способствуют общему укреплению иммунной системы и, вероятно, способны останавливать рост раковых клеток. В числе таких продуктов были названы: брокколи, цветная капуста, кочанная капуста, брюссельская капуста, бок-чой, кресс-салат, соевые бобы и любые продукты, приготовленные из сои, лук и чеснок, бурые водоросли, орехи и плодовые семечки, некоторые виды грибов (в частности, японские и китайские грибы маитаке, шиитаке и реи-си), томаты, рыба, яйца, цитрусовые фрукты, клюква, куркума, чай (особенно некоторые сорта зеленого чая).