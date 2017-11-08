Названы продукты для профилактики рака кишечника
Так, ученые установили, что гранаты, красные сорта винограда, груши, грибы, чечевица, соя и зелёный горошек содержат внутри себя вещества, которые благоприятно влияют на процесс аутофагии — поглощения клеткой собственных вредных либо повреждённых элементов. Дисфункция данного процесса может привести к воспалению, особенно часто это происходит в кишечном тракте.
В число действенных противораковых средств входят гранаты и красный виноград.
В 2011 году Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ) публиковала список продуктов, которые способствуют общему укреплению иммунной системы и, вероятно, способны останавливать рост раковых клеток. В числе таких продуктов были названы: брокколи, цветная капуста, кочанная капуста, брюссельская капуста, бок-чой, кресс-салат, соевые бобы и любые продукты, приготовленные из сои, лук и чеснок, бурые водоросли, орехи и плодовые семечки, некоторые виды грибов (в частности, японские и китайские грибы маитаке, шиитаке и реи-си), томаты, рыба, яйца, цитрусовые фрукты, клюква, куркума, чай (особенно некоторые сорта зеленого чая).
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