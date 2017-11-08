Названы шесть главных условий нормальной работы сердца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сердечные заболевания являются самыми распространенными причинами смертности населения нашей планеты, поэтому очень важно заблаговременно позаботиться о здоровье своего сердца.Медики настаивают на своевременной профилактике заболеваний сердца и сосудов, потому как уже развившуюся болезнь сложно вылечить, а иногда - практически невозможно. В таком случае человек получит реальный шанс не просто прожить свою жизнь без таблеток от боли в сердце, но и увеличить срок действия собственного "мотора".Спать не менее семи часов в сутки. Полноценный ночной сон способствует улучшению и поддержанию здоровья всего организма, а не только сердца. Ученые неоднократно проводили исследования, в которых выясняли, если взаимосвязь между недосыпом и сердечными недугами. Как оказалось, она действительно есть и если человек спит менее семи часов, то он рискует заполучить гипертоническую или ишемическую болезнь сердца, ожирение и другие проблемы со здоровьем, которые в конечном итоге приведут серьезным нарушениям в работе сердца.Не менее 2,5 часов в неделю следует уделять спорту или активным физическим упражнениям.В день употреблять от 70 до 150 г белковых продуктов животного происхождения. Нежирное мясо, рыба, молочнокислые продукты, творог - все эти продукты обогащены животными белками, укрепляющими артерии и способствующими нормализации артериального давления.Пить не менее полутора литров воды в сутки, а еще лучше - 2 л. Вода очищает сосуды, разжижает кровь и насыщает клетки кислородом, а это очень важно для сердца.Обязательно есть овсянку ежедневно. Медики настаивают на употреблении, минимум, 200 граммовой порции готовой каши, которую следует съедать на завтрак.Горсть орехов. В этих продуктах содержатся полезные жиры, продлевающие молодость и наполняющие организм энергией. Поэтому в день нужно съедать 30 г любых орехов.Начните заботиться о своем сердце уже с сегодняшнего дня. Движение, питание и полноценный отдых - это все, что нужно для вашего здоровья, молодости, красоты и долгой жизни.