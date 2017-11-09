Продукты, которые сохранят вашу стройность

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Группа диетологов составила список продуктов, которые при употреблении не способствуют набору лишних килограммов. Эти пять продуктов, можно употреблять даже несколько раз в день, и при этом не переживать о лишних килограммах.На первом месте диетологи отметили натуральные йогурты, так как в этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.Также смело можно употреблять белое мясо птицы, поскольку это лучший источник протеина. Однако специалисты рекомендуют за один раз съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.Далее идут морепродукты и рыба. Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.Ни для кого не секрет, что овсянка – идеальный продукт для завтрака. Такая каша насыщает и при этом не обременяет организм.И на последнем месте расположился попкорн. Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.