Продукты, которые сохранят вашу стройность
На первом месте диетологи отметили натуральные йогурты, так как в этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.
Также смело можно употреблять белое мясо птицы, поскольку это лучший источник протеина. Однако специалисты рекомендуют за один раз съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.
Далее идут морепродукты и рыба. Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.
Ни для кого не секрет, что овсянка – идеальный продукт для завтрака. Такая каша насыщает и при этом не обременяет организм.
И на последнем месте расположился попкорн. Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.
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