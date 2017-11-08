Новый гель с марихуаной позволяет лечить артрит

Гель, изготовленный из вещества, содержащегося в марихуане, может стать новым способом лечения болей в коленях.Новый гель под экспериментальным названием ZYN002, разработанный американской компанией Zynerba Pharmaceuticals, представляет собой синтетическую форму каннабидиола. Препарат необходимо втирать в переднюю и заднюю часть колена два раза в день. Считается, что препарат работает, блокируя рецепторы, вовлеченные в передачу сигналов боли в мозг. В настоящее время гель проходит испытания с участием 450 пациентов из США, и первоначальные результаты уже показали, что ZYN002 может подавлять боль при остеоартрите колена на 30% в течение первых восьми недель.В настоящее время люди с артритом используют противовоспалительные болеутоляющие средства, чтобы облегчить симптомы болезни, но эти препараты, несмотря на благоприятный эффект, могут повредить желудок, если они используются в течение длительного времени. Инъекции стероидов также могут ослабить воспаление, но иногда они ухудшают состояние, повышая уровни воспаления.Новый гель может обеспечить облегчение боли без побочных эффектов, наблюдаемых при нынешних методах лечения. Поскольку гель не поглощается печенью, он не наносит выраженного вреда организму и нацелен непосредственно на болезненный сустав. Однако молекулы каннабидиола, даже синтетические, относительно велики и не могут легко проникать в кожу. Чтобы решить данную проблему, в гель было добавлено соединение, повышающее проницаемость кожи. Как только молекулы каннабидиола попадают внутрь коленного сустава, они блокируют рецепторы, связанные с передачей болевых сигналов в мозг.