Питание в постинфарктный период
Питание после инфаркта имеет свои нюансы, которые касаются не только перечня разрешенных для употребления продуктов, но и режима приема пищи.
Рекомендуемые и запрещенные продукты
Чтобы рацион был богат витаминами, необходимыми минералами и другими полезными веществами, в его состав следует включить:
- каши из цельнозерновых круп, уменьшив добавление соли, сахара;
- нежирные виды рыбы, мяса;
- умеренное количество морепродуктов;
- твердый, мягкий сыр, творог, кисломолочные продукты с низким содержанием жира;
- куриные яйца (несколько штук в неделю);
- растительные масла (оливковое, тыквенное, прочие);
- свежие фрукты, ягоды, зелень, салаты;
- сухофрукты, компоты, отвары;
- зеленый, травяной чай, лекарственные растительные сборы.
Из рациона полностью исключаются следующие продукты:
- колбасные, мясные полуфабрикатные изделия;
- рыба, мясо жирных сортов, сало;
- консервы, маринад, острые специи;
- жирные сорта сыра, сливочное масло;
- продукция из муки высшего сорта;
- спиртные напитки, сладкая газированная вода, крепкий черный чай, кофе;
- пища, усиливающая газообразование;
- кондитерские изделия.
Общие правила приема пищи
Приоритет в еде следует отдавать низкокалорийным пищевым продуктам высокого качества. Наилучший вариант – пища, приготовленная на пару без добавления соли, приправ, сахара. В зависимости от стадии заболевания, различают три основных принципа приема пища:
- острый период, непосредственно после купирования ишемического приступа. В тяжелых случаях пища вводится с помощью зонда, при удовлетворительном состоянии – самостоятельный прием пищи небольшими порциями, желательно в перетертом виде, не реже 6 раз в день;
- подострый (спустя 7-14 дней после инфаркта). Рацион можно расширить, вводя не перетертые продукты из рекомендуемого списка, приготовленные на пару;
- период рубцевания. Спустя приблизительно месяц после приступа к списку привычных продуктов можно добавить мясо, рыбу. Их лучше приготовить на пару или запечь. Разрешено употребление овощей (капусты, моркови, прочих) и фруктов. На данном этапе рацион желательно обогатить сухофруктами, морепродуктами, разными видами семечек и орехов.
Основной принцип питания при восстановлении – щадящая и низкокалорийная, но при этом сбалансированная и полноценная диета с исключением жаренной, соленой, острой пищи, копченых, консервированных и полуфабрикатных, также мучных и кондитерских изделий.
Отличительные особенности рациона
Следует обратить внимание, что питание пациентов мужского и женского пола в некоторых моментах принципиально отличаются друг от друга. Для мужчин в восстановительный период важно снизить уровень холестерина в крови, для женщин – количество сахара. Также отличаются суточная норма потребления представителями разных полов белков (для мужчин – до 90, для женщин – до 80 гр), жиров (соответственно до 60 и до 70гр), углеводов (до 400 и до 300гр). Суммарное количество калорий, поступающих с пищей, для мужского пола составляет 2300 единиц, для женского – до 2200.
Рекомендуемый объем потребляемой жидкости в день должен быть не менее 1,5 литров. Из напитков лучше отдавать предпочтение травяным, ягодным отварам, зеленому чаю, компотам из сухофруктов или свежих фруктов с небольшим количеством сахара или меда.
Общие рекомендации по восстановительному периоду
Помимо соблюдения диеты, необходимо придерживаться следующих правил:
- избегать переутомления и стресса;
- соблюдать режим сна (следует ложиться примерно в одно время, уделяя ночному отдыху не менее 7-8 часов);
- отдыхать днем минимум 30-40 минут;
- регулярно выполнять общеукрепляющие физические упражнения.
Полезно совершать прогулки на свежем воздухе, по согласованию с врачом – посещать бассейн. Четко придерживаясь плана реабилитации, можно не только ускорить процесс восстановления, но и обезопасить себя от рецидивов.
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Добавил slava в категорию Кардиология
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