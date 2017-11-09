Питание в постинфарктный период

Рекомендуемые и запрещенные продукты



каши из цельнозерновых круп, уменьшив добавление соли, сахара;



нежирные виды рыбы, мяса;



умеренное количество морепродуктов;



твердый, мягкий сыр, творог, кисломолочные продукты с низким содержанием жира;



куриные яйца (несколько штук в неделю);



растительные масла (оливковое, тыквенное, прочие);



свежие фрукты, ягоды, зелень, салаты;



сухофрукты, компоты, отвары;



зеленый, травяной чай, лекарственные растительные сборы.





колбасные, мясные полуфабрикатные изделия;



рыба, мясо жирных сортов, сало;



консервы, маринад, острые специи;



жирные сорта сыра, сливочное масло;



продукция из муки высшего сорта;



спиртные напитки, сладкая газированная вода, крепкий черный чай, кофе;



пища, усиливающая газообразование;



кондитерские изделия.



Общие правила приема пищи



острый период, непосредственно после купирования ишемического приступа. В тяжелых случаях пища вводится с помощью зонда, при удовлетворительном состоянии – самостоятельный прием пищи небольшими порциями, желательно в перетертом виде, не реже 6 раз в день;



подострый (спустя 7-14 дней после инфаркта). Рацион можно расширить, вводя не перетертые продукты из рекомендуемого списка, приготовленные на пару;



период рубцевания. Спустя приблизительно месяц после приступа к списку привычных продуктов можно добавить мясо, рыбу. Их лучше приготовить на пару или запечь. Разрешено употребление овощей (капусты, моркови, прочих) и фруктов. На данном этапе рацион желательно обогатить сухофруктами, морепродуктами, разными видами семечек и орехов.



Отличительные особенности рациона

Общие рекомендации по восстановительному периоду



избегать переутомления и стресса;



соблюдать режим сна (следует ложиться примерно в одно время, уделяя ночному отдыху не менее 7-8 часов);



отдыхать днем минимум 30-40 минут;



регулярно выполнять общеукрепляющие физические упражнения.



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Рацион пациента, перенесшего инфаркт миокарда, влияет на результативность и длительность реабилитации. Поэтому его составлению, а также последующему соблюдению рекомендаций относительно питания, следует уделить особое внимание. Данные меры позволяют избежать рецидивов и улучшить общее состояние больного.Питание после инфаркта имеет свои нюансы, которые касаются не только перечня разрешенных для употребления продуктов, но и режима приема пищи.Чтобы рацион был богат витаминами, необходимыми минералами и другими полезными веществами, в его состав следует включить:Из рациона полностью исключаются следующие продукты:Приоритет в еде следует отдавать низкокалорийным пищевым продуктам высокого качества. Наилучший вариант – пища, приготовленная на пару без добавления соли, приправ, сахара. В зависимости от стадии заболевания, различают три основных принципа приема пища:Основной принцип питания при восстановлении – щадящая и низкокалорийная, но при этом сбалансированная и полноценная диета с исключением жаренной, соленой, острой пищи, копченых, консервированных и полуфабрикатных, также мучных и кондитерских изделий.Следует обратить внимание, что питание пациентов мужского и женского пола в некоторых моментах принципиально отличаются друг от друга. Для мужчин в восстановительный период важно снизить уровень холестерина в крови, для женщин – количество сахара. Также отличаются суточная норма потребления представителями разных полов белков (для мужчин – до 90, для женщин – до 80 гр), жиров (соответственно до 60 и до 70гр), углеводов (до 400 и до 300гр). Суммарное количество калорий, поступающих с пищей, для мужского пола составляет 2300 единиц, для женского – до 2200.Рекомендуемый объем потребляемой жидкости в день должен быть не менее 1,5 литров. Из напитков лучше отдавать предпочтение травяным, ягодным отварам, зеленому чаю, компотам из сухофруктов или свежих фруктов с небольшим количеством сахара или меда.Помимо соблюдения диеты, необходимо придерживаться следующих правил:Полезно совершать прогулки на свежем воздухе, по согласованию с врачом – посещать бассейн. Четко придерживаясь плана реабилитации, можно не только ускорить процесс восстановления, но и обезопасить себя от рецидивов.