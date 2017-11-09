10 фактов о переливании крови

Факт 1: Благодаря переливанию крови можно спасать жизнь людей и улучшать их здоровье

Факт 2: Переливание крови используется для различных видов лечения

Факт 3: Надлежащие запасы крови можно обеспечить только на основе добровольного донорства

Факт 4: В 60 странах добровольные безвозмездные доноры обеспечивают 100% запасов крови

Факт 5: Ежегодно в мире собирается около 108 миллионов донаций крови

Факт 6: Показатели сбора в центрах крови варьируются в зависимости от группы дохода

Факт 7: В странах с высоким уровнем дохода кровь сдает большее число людей

Факт 8: Донорскую кровь необходимо всегда проверять

Факт 9: Одна единица крови может быть использована для нескольких пациентов

Факт 10: Пациенты могут подвергаться необоснованному риску при переливании крови

Благодаря переливанию крови можно спасать жизнь людей и улучшать их здоровье, но многие пациенты, нуждающиеся в переливании, не получают своевременного доступа к безопасной крови. Потребность в переливании крови может возникать в любое время как в городских, так и в сельских районах. Отсутствие крови приводит к смерти и страданиям многих пациентов в результате плохого здоровья.Ежегодно в мире собирается около 108 миллионов донаций крови. Около 50% этих донаций крови приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает менее 18% населения мира.Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Регулярные, добровольные и безвозмездные доноры крови являются также самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.Многие пациенты, нуждающиеся в переливании крови, не получают своевременного доступа к безопасной крови и ее продуктам. Каждая страна должна обеспечить достаточные запасы крови, свободной от ВИЧ, вирусов гепатита и других инфекций, которые могут быть переданы при переливании.В странах с высоким уровнем дохода в группу пациентов, среди которых наиболее часто проводится переливание крови, входят люди старше 65 лет — на них приходится до 76% всех переливаний крови. Переливание проводится, в основном, в качестве поддерживающей терапии при проведении сердечно-сосудистых хирургических операций, операций по трансплантации, в случае тяжелых травм и солидных и гематологических злокачественных опухолей. В странах с низким и средним уровнем дохода переливание чаще всего проводится в случае осложнений, связанных с беременностью, малярией у детей, осложненной тяжелой анемией, и травматических повреждений.Надлежащие и надежные запасы безопасной крови можно обеспечить только на прочной основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Такие доноры являются самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность передаваемых кровью инфекций. ВОЗ настоятельно рекомендует государствам-членам развивать национальные системы обеспечения крови на основе добровольных безвозмездных донаций крови для достижения самообеспеченности запасами безопасной крови и ее продуктов.В 2012 году 73 страны сообщили о том, что обеспечивают более 90% своих запасов крови благодаря добровольным донорам, сдающим кровь безвозмездно. В 60 из этих стран этот показатель достиг 100%. Но в 72 странах благодаря добровольным безвозмездным донорам обеспечивается менее 50% запасов крови, а значительная часть запасов крови все еще обеспечивается семейными/заместительными или платными донорами крови.Около 50% этих донаций приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, где проживает почти 82% населения мира. Средний показатель донорства крови в странах с высоким уровнем дохода более чем в 9 раз превышает аналогичный показатель в странах с низким уровнем дохода.Около 10 000 центров крови в 168 странах сообщают о сборе, в общей сложности, 83 миллионов донаций крови. Среднегодовое количество донаций крови на один центр составляет 15 000 в странах с высоким уровнем дохода и 3 100 в странах со средним и низким уровнем дохода.Средний показатель донорства крови в странах с высоким уровнем дохода составляет 36,8 донации на 1000 человек по сравнению с 11,7 донации на 1000 человек в странах со средним уровнем дохода и 3,9 донации в странах с низким уровнем дохода.До переливания всю донорскую кровь необходимо всегда проверять на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис. Однако в 25 странах не вся донорская кровь тестируется на одну или более из этих инфекций. Во многих странах результаты тестирования ненадежны из-за нерегулярных поставок или плохого качества комплектов для тестирования, нехватки персонала или отсутствия базовых лабораторных служб.Благодаря разделению крови на различные компоненты одна единица крови может быть использована для нескольких пациентов, а пациенту может быть предоставлена только та часть крови, которая ему необходима. На компоненты крови разделяется около 95% крови, собираемой в странах с высоким уровнем дохода, 80% — в странах со средним уровнем дохода и 45% — в странах с низким уровнем дохода.Часто переливание крови назначается в тех случаях, когда столь же эффективными могут быть простые и безопасные альтернативные виды лечения. В результате такое переливание крови не является жизненно необходимым. Из-за такого переливания крови пациенты подвергаются необоснованному риску приобретения инфекций или тяжелых реакций на переливание.