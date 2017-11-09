Самые распространенные человеческие паразиты
Eterobius follicularis
Eterobius follicularis, более известный как острица, считается одним из самых популярных видов паразитов живущих в человеческом теле. Этот кишечный паразит занимает место в толстой кишке. После спаривания, самцы обычно умирают и выводятся из тела через прямую кишку.
После того, как тело самки острицы наполняется яйцами, она пробирается вниз по толстой кишке и в конечном итоге выходит из тела хозяина. Перед смертью она откладывает яйца на и вокруг ануса, что обычно приводит к интенсивному зуду. Человек обычно принимая плохо очищенную пищу, может проглотить яйца остриц, которые были на поверхности продукта. Дети подвергаются заражению намного чаще, чем взрослые, из-за халатного отношения к гигиене, принимая плохо очищенную пищу.
Taenia
Ленточный червь рода Taenia – это тип плоского червя, которым обычно можно заразиться через мясо, если употреблять зараженную свинину или говядину. Эти человеческие паразиты считаются самым длинным паразитом в мире. Рекордный ленточный червь размером 11,3 метра был удален из женщины через рот. Эти паразиты обычно прикрепляются своей верхней частью к стенке кишечника, живут за счет питательных веществ хозяина.
Другим распространенным паразитическим плоским червяком, который может заразить человека и жить в его печени является Clonorcis sinensis. В отличие от ленточного червя, этот паразит поселяется глубоко в печени хозяина. Им можно заразиться через грязную воду или недоваренную рыбу.
Giardia lamblia
Giardia lamblia – еще один очень распространенный человеческий паразит. Этот крошечный, одноклеточный организм обычно занимает место в тонком кишечнике человека, но его можно встретить и у животных. Он может вызвать ряд проблем с кишечником и желудком, включая тяжелую диарею, газы, боль в животе или дискомфорт, а также тошноту. Этот паразит обычно присутствует в фекалиях зараженных людей и может распространяться через загрязненную воду, пищу и даже через незащищенный секс.
Другие
Клопы и чесоточные клещи являются эктопаразитами. К ним также относятся головные, телесные и лобковые вши. Каждый из этих человеческих паразитов питается кровью хозяина, и, как следствие, зараженные участки тела обычно очень зудят иможет проявится воспаление. Большинство этих типов паразитов обычно распространяются при контакте с больными людьми или материалами, такими как простыни или щетки для волос, одежда.
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