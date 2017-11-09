Самые распространенные человеческие паразиты

Eterobius follicularis

Taenia

Giardia lamblia

Другие

Человеческие паразиты представляют собой организмы, которые живут в человеческом теле (их называют эндопаразитами) или на коже человека (их называют эктопаразитами). Паразит получает питание от человеческого тела. В таких случаях человека, называют “хозяином”. Во многих случаях паразит не может жить без хозяина. Некоторые общие эндопаразиты делятся на определенные типы круглых червей, плоских червей, амеб или простейших. Примерами эктопаразитов являются человеческие вши, чесоточные клещи, а также клопы., считается одним из самых популярных видов паразитов живущих в человеческом теле. Этот кишечный паразит занимает место в толстой кишке. После спаривания, самцы обычно умирают и выводятся из тела через прямую кишку.После того, как тело самки острицы наполняется яйцами, она пробирается вниз по толстой кишке и в конечном итоге выходит из тела хозяина. Перед смертью она откладывает яйца на и вокруг ануса, что обычно приводит к интенсивному зуду. Человек обычно принимая плохо очищенную пищу, может проглотить яйца остриц, которые были на поверхности продукта. Дети подвергаются заражению намного чаще, чем взрослые, из-за халатного отношения к гигиене, принимая плохо очищенную пищу.– это тип плоского червя, которым обычно можно заразиться через мясо, если употреблять зараженную свинину или говядину. Эти человеческие паразиты считаются самым длинным паразитом в мире. Рекордный ленточный червь размером 11,3 метра был удален из женщины через рот. Эти паразиты обычно прикрепляются своей верхней частью к стенке кишечника, живут за счет питательных веществ хозяина.Другим распространенным паразитическим плоским червяком, который может заразить человека и жить в его печени является. В отличие от ленточного червя, этот паразит поселяется глубоко в печени хозяина. Им можно заразиться через грязную воду или недоваренную рыбу.– еще один очень распространенный человеческий паразит. Этот крошечный, одноклеточный организм обычно занимает место в тонком кишечнике человека, но его можно встретить и у животных. Он может вызвать ряд проблем с кишечником и желудком, включая тяжелую диарею, газы, боль в животе или дискомфорт, а также тошноту. Этот паразит обычно присутствует в фекалиях зараженных людей и может распространяться через загрязненную воду, пищу и даже через незащищенный секс.. К ним также относятся головные, телесные и лобковые. Каждый из этих человеческих паразитов питается кровью хозяина, и, как следствие, зараженные участки тела обычно очень зудят иможет проявится воспаление. Большинство этих типов паразитов обычно распространяются при контакте с больными людьми или материалами, такими как простыни или щетки для волос, одежда.