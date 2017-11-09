Непривитые дети – причина вспышек опасных инфекционных болезней

В США постепенно набирает силу кампания за введение обязательной иммунизации детей против основных инфекционных заболеваний (как правило, этот 10-12 болезней).Ученые полагают, что законодатели всех 50 штатов должны запретить отказ родителей от иммунизации детей по причинам немедицинского характера.Как отмечают авторы нового исследования, посвященного этой проблеме, ученые из Стэнфордского университета, в настоящее время отказ от иммунизации ребенка «из-за личных убеждений» разрешен в 18 штатах, а «по религиозным мотивам» можно не прививать детей в 47 штатах.Между тем, эти ученые опубликовали в последнем выпуске онлайнового издания JAMA Pediatrics результаты проведенного ими исследования.Используя методы математического моделирования, они определили, к каким последствиям приведет снижение числа детей США, привитых комбинированной вакциной против кори, краснухи и эпидемического паротита (MMR), всего на 5%.Ученые подсчитали, что в этом случае число детей в возрасте от 2 до 11 лет, которые заболеют корью, увеличится не менее чем в 3 раза.Ученые напоминают, что, во-первых, корь продолжает оставаться смертельно опасным заболеванием (ежегодно корь становится причиной смерти порядка 150 000 человек, большинство из которых – дети в возрасте до 5 лет).Во-вторых, авторы статьи призывают законодателей всех штатов США отменить все «лазейки», позволяющие несознательным родителям избегать вакцинации детей.