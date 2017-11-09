Непривитые дети – причина вспышек опасных инфекционных болезней
Ученые полагают, что законодатели всех 50 штатов должны запретить отказ родителей от иммунизации детей по причинам немедицинского характера.
Как отмечают авторы нового исследования, посвященного этой проблеме, ученые из Стэнфордского университета, в настоящее время отказ от иммунизации ребенка «из-за личных убеждений» разрешен в 18 штатах, а «по религиозным мотивам» можно не прививать детей в 47 штатах.
Между тем, эти ученые опубликовали в последнем выпуске онлайнового издания JAMA Pediatrics результаты проведенного ими исследования.
Используя методы математического моделирования, они определили, к каким последствиям приведет снижение числа детей США, привитых комбинированной вакциной против кори, краснухи и эпидемического паротита (MMR), всего на 5%.
Ученые подсчитали, что в этом случае число детей в возрасте от 2 до 11 лет, которые заболеют корью, увеличится не менее чем в 3 раза.
Ученые напоминают, что, во-первых, корь продолжает оставаться смертельно опасным заболеванием (ежегодно корь становится причиной смерти порядка 150 000 человек, большинство из которых – дети в возрасте до 5 лет).
Во-вторых, авторы статьи призывают законодателей всех штатов США отменить все «лазейки», позволяющие несознательным родителям избегать вакцинации детей.
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Добавил stefan в категорию Инфекционные болезни
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