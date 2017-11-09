Названы действенные способы быстрого избавления от головной боли

Устранить головную боль можно и без таблеток.Голова может разболеться в любой момент. Если болит в области лба и висков, то это может говорить о мигрени или же влиянии магнитных бурь. В случае, когда боль концентрируется в затылочной области головы, скорее всего, у человека повысилось артериальное давление и единственно верным способом устранения неприятных симптомов будет снижение давления до нормальных показателей. Опоясывающий вид головной боли красноречиво свидетельствует о нервном перенапряжении и моральной, а также физической, усталости.Понадобится эфирное масло лаванды, хлопчатобумажная ткань и холодная вода. Сочите ткать в воде с маслом и положите на лоб. Спустя несколько минут боль должна утихнуть или вовсе исчезнуть.Для его приготовления вам понадобится кипяток и чайная ложка измельченных сухих листьев розмарина. Залейте розмарин кипятком и накройте чашку крышкой, чтобы чай настоялся 5-10 минут. Затем выпейте его и примите горизонтальное положение. Если получится - поспите, если нет, то просто закройте глаза и полежите спокойно минут 15, по идее, боль утихнет.Часто причиной головной боли является застой в мышцах и позвонках, поэтому легкая зарядка вам не помешает и может быстро улучшить состояние.Вода доставляет к клеткам головного мозга кислород, а болеть голова может от его дефицита, поэтому стакан воды может даже унять боль.Регулярные приступы головной боли должны обеспокоить вас и заставить пойти к терапевту для начала, а потом уже обследовать голову и выявить причину, из-за которой вас мучают боли изо дня в день. С этим шутить и медлить нельзя, так как головная боль может быть симптомом рака мозга.