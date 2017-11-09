Распространенная пищевая добавка может вызвать обострение колита

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Белые, как первый снег, продукты питания были такими не всегда… Добиться первозданной белизны производителям готовых продуктов помогает диоксид титана TiO2, который добавляют в самые разные продукты – от жевательной резинки и зефира до сгущенного молока и кондитерской глазури.Ежегодное мировое производство Е171, как принято обозначать диоксид титана в пищевой промышленности, достигло 10 миллионов тонн.Между тем, как и очень многие вещества, относящиеся к пищевым добавкам, диоксид титана является отнюдь не безобидным соединением.Швейцарские ученые из университета города Цюрих обнаружили, что добавка Е171 может вызывать ухудшение у лиц, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК).Авторы статьи, опубликованной в последнем выпуске онлайнового журнала Gut, впервые установили, что молекулы Е171 могут проникать в клетки кишечного эпителия и в макрофаги, являющиеся компонентами иммунной системы.Накопление чужеродного вещества в организме вызывает реакцию иммунной системы – такая реакция проявляется сильным воспалительным процессом.Ученые сообщают, что они обнаружили очень высокие концентрации TiO2 в крови людей, страдающих СРК. Это неудивительно, поскольку барьерная функция кишечника у этих больных нарушена.У таких лиц воспалительная реакция развивалась в первую очередь в тканях кишечника, что приводило к обострению СРК и значительному ухудшению состояния больных.Авторы этого открытия настоятельно рекомендуют всем людям, страдающим СРК, внимательно изучать этикетки на готовых продуктах и максимально избегать употребления в пищу продуктов, содержащих пресловутую добавку Е171.