Названы шесть факторов, мешающих похудению

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Специалисты подсказали, что мы делаем не так.Часто мы стремимся к тому, чтобы наша фигура выглядела идеально. Но, порой, никакие старания не помогают выглядеть так, как того бы хотелось. Например, талия не становится совсем тонкой или живот не становиться меньше. Что же делать? Оказывается, часто мы сами препятствуем правильному похудению, не подозревая об этом, пишет blogini.me.Предлагаем вам ознакомиться с главными скрытыми факторами, которые препятствуют идеальной фигуре.– вы мало спите. Нужно понимать, что только во время глубокого сна вырабатывается гормон роста, который ускоряет обмен веществ. Также хороший сон помогает обновлению клеток мозга. А это обновление улучшает метаболизм. Ученые уже доказали, что люди, которые спят меньше положенного, часто страдают лишним весом.– вы мало едите. Бытует мнение, что чем меньше ешь, тем быстрее похудеешь, но это далеко не так. Употребляя 1200 калорий в сутки, наш организм начинает усиленно «запасаться» ими, замедляя процесс их сжигания.– вы мало пьете. Помимо того, что вода обеспечивает здоровье внутренних органов, она также ускоряет обмен веществ и способствует потере веса.– вы мало едите белка. На один килограмм тела должно приходиться не менее 2 грамм белка в день. В случае его нехватки, организм начинает медленнее сжигать жиры.– у вас дефицит овощей и фруктов. Придерживаясь любой диеты, необходимо ежедневно съедать хотя бы один фрукт или овощ. Это ускорит обменные процессы организма и стабилизирует уровень инсулина в крови.– вы питаетесь неправильно. Старайся питаться чаще маленькими порциями и ни в коем случае не ешь за 4 часа до сна.