Стеклянная посуда с цветными рисунками опасна для здоровья

Стеклянная посуда с цветными узорами и рисунками содержит высокие концентрации кадмия и свинца - токсичных тяжелых металлов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment.«Мы были очень удивлены, что нам удалось найти столь высокие концентрации свинца и кадмия на внешней стороне стаканов и других сосудов, а также на их кромке. Долгое использование подобной посуды чревато огромными проблемами со здоровьем, поэтому производителям стеклянной утвари следует срочно принять меры», — заявил Эндрю Тернер (Andrew Turner) из Университета Плимута (Великобритания).Тернер и его коллеги открыли еще один возможный источник тяжелых металлов, изучив, которыми промышленные компании пользуются для нанесения рисунков и фотографий на поверхность стеклянных стаканов, банок или чашек. При помощи мобильного рентгеновского спектрометра британский химик проанализировал химический состав красок примерно семи дюжин стаканов, пивных бокалов и прочих сосудов, продающихся в Великобритании.К его удивлению, в большинстве случаев он обнаружил запредельно высокие концентрации тяжелых металлов — в десятки, а порой и в тысячи раз выше нормы.При этом концентрация токсинов зависела от цвета и типа краски. К примеру, в красных, оранжевых, желтых и зеленых тонах запредельно высокие доли кадмия и свинца обнаруживались чаще, а вот белая краска оказалась менее токсичной.Как показали дальнейшие опыты британских химиков, во многих случаях частицы краски могут отслаиваться от стекла и попадать человеку в рот, когда он пьет, или приклеиваться к его рукам. Все это, как считает Тернер, делает такие стаканы крайне опасными для здоровья.Что интересно, токсичной оказалась не только посуда, произведенная в Китае, но и европейская продукция. Это происходит потому, что, как отмечают ученые, промышленники используют не безопасные органические краски, а их более дешевые минеральные аналоги, а санитарные службы за этим просто не следят. Соответственно, замена минеральных красок органическими красителями, по мнению Тернера, может ликвидировать проблему.