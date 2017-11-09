10 фактов об ожирении
В настоящее время ожирение, связываемое ранее со странами с высоким уровнем дохода, распространено также и в странах с низким и средним уровнем дохода.
Правительства, международные партнеры, гражданское общество, неправительственные организации и частный сектор — все должны вносить вклад в профилактику ожирения.
Факт 1: Излишний вес и ожирение определяются как "патологическое или излишнее накопление жира, которое может привести к нарушениям здоровья".
Индекс массы тела (ИМТ) – вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах, (кг/м2) – это индекс, широко используемый для классификации излишнего веса и ожирения у взрослых людей. ВОЗ определяет излишний вес как ИМТ, равный или превышающий 25, а ожирение как ИМТ, равный или превышающий 30.
Факт 2: В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением.
В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением. Ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает в результате излишнего веса или ожирения. Число случаев ожирения увеличилось почти втрое между 1975 и 2016 гг. В настоящее время ожирение, связываемое ранее со странами с высоким уровнем дохода, распространено также и в странах с низким и средним уровнем дохода.
Факт 3: В 2016 году во всем мире 41 миллиона детей дошкольного возраста имели излишний вес.
Детское ожирение является одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения 21-го века. Дети с излишним весом, достигнув зрелого возраста, вероятно, будут страдать от ожирения. У них с большей вероятностью, чем у детей, не имеющих излишнего веса, в более молодом возрасте разовьются диабет и сердечно-сосудистые заболевания, что, в свою очередь, связано с повышенной вероятностью преждевременной смерти и инвалидности.
Факт 4: Во всем мире излишний вес и ожирение приводят к большему числу случаев смерти, чем недостаточный вес.
57% населения мира живет в странах, где от излишнего веса и ожирения умирает больше людей, чем от недостаточного веса. Сюда входят страны с высоким и средним уровнем дохода. Излишний вес и ожирение являются основными факторами риска развития целого ряда болезней, включая диабет, ишемическую болезнь сердца и некоторые раковые заболевания.
Факт 5: Ожирение обычно является результатом неправильного соотношения между поглощаемыми и расходуемыми калориями.
Потребление в избыточных количествах высококалорийных продуктов без соответствующего повышения уровня физической активности приводит к нездоровому прибавлению веса. Пониженные уровни физической активности также приводят к неправильному энергобалансу и прибавке веса.
Факт 6: Благоприятные окружающие условия и местные сообщества являются основой в формировании выбора людей и профилактике ожирения.
Личная ответственность может быть полностью реализована лишь при условии, что люди имеют доступ к здоровому образу жизни и поддержку для здорового выбора. ВОЗ мобилизует целый ряд заинтересованных сторон, которые должны играть важную роль в формировании здоровой окружающей среды и обеспечении доступа к недорогим здоровым вариантам питания.
Факт 7: На выбор детей и их привычки в области питания и физической активности оказывает воздействие их окружения.
Социальное и экономическое развитие, так же как и политика в области сельского хозяйства, транспорта, городского планирования, окружающей среды, образования, а также обработки, распределения и маркетинга пищевых продуктов оказывают воздействие на привычки и предпочтения детей в области питания, а также на модели их физической активности. Это воздействие все в большей степени способствует нездоровой прибавке веса, приводящей к устойчивому росту распространенности детского ожирения.
Факт 8: Благодаря здоровому питанию можно предупредить ожирение.
Люди могут:
1) поддерживать здоровый вес
2) ограничивать общее потребление жиров и вместо насыщенных жиров потреблять ненасыщенные жиры
3) повысить потребление фруктов, овощей, бобовых, продуктов из цельного зерна и орехов
4) ограничить потребление сахара и соли.
Факт 9: Благодаря регулярной физической активности можно поддерживать здоровый организм.
На протяжении всей своей жизни люди должны заниматься соответствующими уровнями физической активности. По меньшей мере, 30 минут регулярной физической активности умеренной интенсивности в большинство дней способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также рака толстой кишки и молочной железы. Упражнения для укрепления мышц и сохранения равновесия способствуют уменьшению числа падений и улучшают подвижность среди пожилых людей. Для поддержания нормального веса необходимы более высокие уровни активности.
Факт 10: Для сдерживания глобальной эпидемии ожирения необходим многосекторальный и многодисциплинарный подход, ориетированный на конкретные популяции и учитывающий их культурные особенности.
План действий ВОЗ для проведения Глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними предоставляет программу для создания и укрепления инициатив в области эпиднадзора, профилактики и ведения неинфекционных болезней, включая ожирение.
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