10 фактов об ожирении

Факт 1: Излишний вес и ожирение определяются как "патологическое или излишнее накопление жира, которое может привести к нарушениям здоровья".

Факт 2: В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением.

Факт 3: В 2016 году во всем мире 41 миллиона детей дошкольного возраста имели излишний вес.

Факт 4: Во всем мире излишний вес и ожирение приводят к большему числу случаев смерти, чем недостаточный вес.

Факт 5: Ожирение обычно является результатом неправильного соотношения между поглощаемыми и расходуемыми калориями.

Факт 6: Благоприятные окружающие условия и местные сообщества являются основой в формировании выбора людей и профилактике ожирения.

Факт 7: На выбор детей и их привычки в области питания и физической активности оказывает воздействие их окружения.

Факт 8: Благодаря здоровому питанию можно предупредить ожирение.

Факт 9: Благодаря регулярной физической активности можно поддерживать здоровый организм.

Факт 10: Для сдерживания глобальной эпидемии ожирения необходим многосекторальный и многодисциплинарный подход, ориетированный на конкретные популяции и учитывающий их культурные особенности.

Во всем мире ожирение приняло форму эпидемии: ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает в результате излишнего веса или ожирения.В настоящее время ожирение, связываемое ранее со странами с высоким уровнем дохода, распространено также и в странах с низким и средним уровнем дохода.Правительства, международные партнеры, гражданское общество, неправительственные организации и частный сектор — все должны вносить вклад в профилактику ожирения.Индекс массы тела (ИМТ) – вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах, (кг/м2) – это индекс, широко используемый для классификации излишнего веса и ожирения у взрослых людей. ВОЗ определяет излишний вес как ИМТ, равный или превышающий 25, а ожирение как ИМТ, равный или превышающий 30.В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением. Ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает в результате излишнего веса или ожирения. Число случаев ожирения увеличилось почти втрое между 1975 и 2016 гг. В настоящее время ожирение, связываемое ранее со странами с высоким уровнем дохода, распространено также и в странах с низким и средним уровнем дохода.Детское ожирение является одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения 21-го века. Дети с излишним весом, достигнув зрелого возраста, вероятно, будут страдать от ожирения. У них с большей вероятностью, чем у детей, не имеющих излишнего веса, в более молодом возрасте разовьются диабет и сердечно-сосудистые заболевания, что, в свою очередь, связано с повышенной вероятностью преждевременной смерти и инвалидности.57% населения мира живет в странах, где от излишнего веса и ожирения умирает больше людей, чем от недостаточного веса. Сюда входят страны с высоким и средним уровнем дохода. Излишний вес и ожирение являются основными факторами риска развития целого ряда болезней, включая диабет, ишемическую болезнь сердца и некоторые раковые заболевания.Потребление в избыточных количествах высококалорийных продуктов без соответствующего повышения уровня физической активности приводит к нездоровому прибавлению веса. Пониженные уровни физической активности также приводят к неправильному энергобалансу и прибавке веса.Личная ответственность может быть полностью реализована лишь при условии, что люди имеют доступ к здоровому образу жизни и поддержку для здорового выбора. ВОЗ мобилизует целый ряд заинтересованных сторон, которые должны играть важную роль в формировании здоровой окружающей среды и обеспечении доступа к недорогим здоровым вариантам питания.Социальное и экономическое развитие, так же как и политика в области сельского хозяйства, транспорта, городского планирования, окружающей среды, образования, а также обработки, распределения и маркетинга пищевых продуктов оказывают воздействие на привычки и предпочтения детей в области питания, а также на модели их физической активности. Это воздействие все в большей степени способствует нездоровой прибавке веса, приводящей к устойчивому росту распространенности детского ожирения.Люди могут:1) поддерживать здоровый вес2) ограничивать общее потребление жиров и вместо насыщенных жиров потреблять ненасыщенные жиры3) повысить потребление фруктов, овощей, бобовых, продуктов из цельного зерна и орехов4) ограничить потребление сахара и соли.На протяжении всей своей жизни люди должны заниматься соответствующими уровнями физической активности. По меньшей мере, 30 минут регулярной физической активности умеренной интенсивности в большинство дней способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также рака толстой кишки и молочной железы. Упражнения для укрепления мышц и сохранения равновесия способствуют уменьшению числа падений и улучшают подвижность среди пожилых людей. Для поддержания нормального веса необходимы более высокие уровни активности.План действий ВОЗ для проведения Глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними предоставляет программу для создания и укрепления инициатив в области эпиднадзора, профилактики и ведения неинфекционных болезней, включая ожирение.