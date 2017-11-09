Китайские ученые назвали лучший продукт для долголетия

Медики в восторге от полезных свойств перца чили.Китайские ученые провели исследование и пришли к выводу, что перец чили является лучшим продуктом для долголетия.Их эксперимент длился на протяжении семи лет. Участниками исследования стали примерно 500 тыс. человек в возрасте от 30 до 79 лет.Как показали наблюдения китайских специалистов, у людей, употребляющих острую пищу риск возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний был намного ниже, чем у тех, кто ее не употреблял.Ученые объясняют, что в перце чили содержится вещество капсацин, которое отличается сильными противовоспалительными свойствами. Также это вещество в небольших количествах улучшает выработку слизи, что позволяет защитить слизистые оболочки организма и положительно влияет на пищеварение.К тому же перец чили содержит ряд полезных витаминов и минералов: каротин, тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), витамин С, фолиевая кислота (В9), магний, медь, марганец и т.д.Употребление перца чили помогает улучшить выработку эндорфинов, поэтому острую пищу следует включить в рацион зимой, когда у многих обостряется сезонная депрессия. Также суп с перцем чили помогает лучше переносить жаркую погоду и снижает риск отравления.