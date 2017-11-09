Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья

Специалисты рассказали, что мандарины могут скрывать много опасностей, которые могут серьезно навредить организму.По словам врачей, перед употреблением мандарины необходимо мыть.Многие думают, что раз мандарины в кожуре, то и мыть его вовсе не обязательно. Но именно на ней находится множество опасных веществ. Перевозчики покрывают зеленые фрукты этиленом, который относится к токсическим веществам и накапливается в печени. Такие мандарины липкие на ощупь. Во время чистки фрукта все вредные вещества попадают на руки, а затем на мякоть. Нельзя чистить мандарины зубами.Следующая опасность кроется в цвете. Мандарины с зелеными пятнами свидетельствуют о болезни фрукта. Ненатуральный восковой блеск на кожуре значит, что их обработали фунгицидами. Это делают, чтобы защитить фрукты от грибка. Но в больших дозах фунгициды могут вызвать почечную недостаточность. Особенно их пагубное действие усиливается при употреблении алкоголя. Поверхность мандарина должна быть шероховатой от природы.Кроме того, не очень полезно для организма употреблять перемороженные фрукты. При нажатии на лакомство остаются вмятины от пальцев. Мандарины кажутся влажными. Это значит, что их сильно замораживали. Употреблять такие фрукты не советуется.Кроме того, существует реальная опасность заразиться паразитами. Средиземноморские мухи – опасные вредители. Они питаются кожурой фруктов и овощей. Следы личинок можно заметить на кожуре мандарина в местах гниения и цветения. Употребление в пищу таких мандаринов несет риск заразиться личинками паразитов и получить отравление.