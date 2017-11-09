Продукты, которые нельзя есть вместе

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Некоторые классические сочетания продуктов или напитков существуют вместе настолько долго, что уже не воспринимаются отдельно. Мы привыкли запивать и закусывать одно другим совершенно бездумно. Но на химическом уровне имеет большое значение, что с чем мы едим, поскольку продукты либо идеально дополняют друг друга, либо обостряют вредное воздействие на организм.Некоторые сочетания способны значительно повышать уровень сахара в крови или вызвать расстройство желудка. Причем, если есть продукты из пары по отдельности, такого эффекта не будет.Классика английского завтрака, которая полюбилась очень многим за свой нетипичный для горячего напитка вкус. Чай богат антиоксидантами, способными снизить воспалительные процессы. Но все полезные свойства сходят на нет, стоит лишь добавить в чай каплю молока (даже соевого). Дело в том, что белок в молоке связывается с антиоксидантами, полностью блокируя их способность всасываться в организм. Более того, из молока вы не получите обычную дозу кальция, поскольку кофеин в чае снижает до минимума его абсорбцию.Традиционный десерт на скорую руку, когда в холодильнике нет ни одного пирожного, тоже может быть не так хорош, как многим казалось. Быстрые углеводы, из которых состоят и хлеб, и варенье, повышают уровень сахара в крови наиболее интенсивно из всех продуктов. А если соединить два источника быстрых углеводов, этот процесс приобретает масштаб катастрофы.Организму приходится выделять ударные дозы инсулина из поджелудочной железы и работать в два раза интенсивнее, чем если бы вы приняли то же количество углеводов, но они бы были однородного состава. В долгосрочной перспективе такие нагрузки могут сильно повлиять на здоровье поджелудочной и создать резистентность к инсулину, то есть диабет.Когда вы полностью исключаете из состава салата продукты с содержанием жира, вы расписываетесь в том, что не получите того количества питательных веществ из овощей, которое могли бы. Исследование, результаты которого были опубликованы в американском журнале клинического питания, показало, что каротиноиды - растительные пигменты, связанные с сокращением риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, - лучше усваиваются в сочетании с жиром.Классическая ситуация: вы выпиваете пару бокалов вина за ужином, вас начинает клонить в сон, и, чтобы взбодриться, вы выпиваете чашечку кофе. Это очень и очень плохая идея, и вот почему. Прилив энергии, который вы получаете от кофеина, маскирует алкогольную интоксикацию, не давая вам контролировать собственное состояние.То же самое можно сказать о коктейлях вроде виски с колой или водки с Ред Буллом. К тому же, организм получает слишком противоречивые посылы от поглощаемых веществ. С одной стороны, вы его расслабляете алкоголем, с другой – заставляете быть бодрым с помощью кофеина.Красное вино содержит соединения, называемые танинами. Когда танины смешиваются с растительными источниками железа, такими, как фасоль или чечевица, это сильно препятствует способности организма это самое железо поглощать. Этот аспект наиболее важен для вегетарианцев, у которых практически нет другого способа получить железо, кроме как из бобовых. Именно поэтому необходимо исключить варианты ужинов, когда блюда из фасоли запиваются вином.Пиво и традиционная к ним закуска – бургеры, которые подаются в любом пивном пабе как единственная еда, на самом деле наихудшее сочетание, которое можно представить в ситуации употребления алкоголя. Над расщеплением пива и жирной котлеты будет работать печень. Но первостепенное внимание она уделить алкоголю, поскольку распознает его как токсин. Это означает, что жир останется в вашей крови нерасщепленным, а вы почувствуете себя гораздо хуже, чем могли бы, если бы закусывали пиво чем-то менее тяжелым.