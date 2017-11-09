Медики предложили простое средство от запоров

Новое исследование сотрудников Центра Здоровья Пищеварительных Расстройств в США представило рекомендацию для лечения запоров, которая представляет собой очень простое решение данной проблемы. В частности, специалисты посоветовали садящимся на унитаз людям подставлять под ноги маленькую скамеечку.По словам ученых, такое просто средство как подставка для ног может стать эффективным способом борьбы с хроническим запором. Сидящему на унитазе человеку скамейка для ног помогает принять такое положение тела, при котором работа по продвижению переваренных масс в кишечнике становится более активной.Специалистами были проведены испытания с участием 52 мужчин и женщин возрастом (в среднем) 29 лет. 30% из их числа предварительно сообщили ученым о том, что они регулярно испытывают трудности с дефекацией, 44% - что они испытывают в процессе дефекации напряжение, 56% - что замечают иногда следы крови на туалетной бумаге. Испытуемым было предложено использовать во время походов в туалет подставку для ног.В рамках эксперимента ученые отследили 1000 случаев посещения туалета с целью дефекации. В 700 эпизодах добровольцами была использована маленькая скамейка для ног. Исследователи пришли к выводу, что этот способ решения проблемы действительно значительно облегчает жизнь людям, которым хорошо знакомо явление запоров.По их словам, использование подставки для ног привело к сокращению времени, которое люди тратили на посещение туалета, а также к уменьшению чувства напряжения при дефекации и к более качественному опорожнению кишечника. Эксперты заключили, что манера сидеть на унитазе как на стуле, принятая в западной культуре, лишь усугубляет проблему запоров.