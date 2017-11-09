10 недорогих и эффективных средств для красоты

В погоне за красотой мы часто склонны верить рекламе и переплачивать немалые деньги за красивую упаковку, которая, как известно, не всегда является гарантией эффективности товара.А между тем, есть немало продуктов, которые стоят сущие копейки и приносят нашему организму и внешности не меньше пользы, чем дорогие разрекламированные средства. Эти средства вы можете купить в любой аптеке, стоит попробовать, ведь их эффективность доказана еще нашими бабушками, во времена которых выбор чудо-средств красоты был намного уже, чем в наши дни.Это незаслуженно забытое средство очень полезно для проблемной и жирной кожи. Имеет свойство ее подсушивать, придавать матовости, бороться с воспалениями и заживлять мелкие ранки. Некоторые рекомендуют мыть им голову при жирных, быстро загрязняющихся волосах. Из минусов, пожалуй, только запах дегтя, который не нравится многим.Соль из глубин морей – незаменимая помощница для девушек. Все знают про эффект солевых ванночек для укрепления ногтей и предотвращения их ломкости. Полезна соль и для кожи: солевой пилинг отлично убирает загрубевшие частицы, а маски для лица с добавлением морской соли значительно улучшают состояние кожи, борясь с покраснениями и сухостью.Кальций – один из основных микроэлементов здоровья и красоты. Помимо употребления продуктов с его содержанием, можно приобрести аптечный хлористый кальций. Его раствор следует принимать внутрь. Кальций используют для лечения многих кожных заболеваний, да и просто для восполнения запасов этого элемента в организме для крепости костей, красоты волос и ногтей.Это универсальное средство, широко используемое в медицине и косметологии. Помогает в борьбе с герпесом, трещинками и угревой сыпью благодаря своему антибактериальному свойству. Применение этой настойки обеспечит вам свежий и здоровый цвет лица, поможет устранить его мелкие дефекты. Для получения хорошего результата рекомендуется наносить ее на проблемные участки не менее трех раз в день.Достаточно недорогой и эффективный препарат, обеспечивающий организм двумя важными витаминами – А и Е. Помимо улучшения общего состояния организма, прием этого средства хорошо влияет на кожу, волосы и ногти. Содержимое капсул можно добавлять в шампуни, кремы, ванночки для ногтей и т.д.Часто проблема нашего организма – в недостатке витаминов. Витамин Е, который является мощным антиоксидантом, не нуждается в рекламе и красивой упаковке, его можно купить в жидком виде в самой обычной аптеке. Хорошо питает сухую кожу, разглаживает морщинки и предотвращает появление растяжек. Его можно использовать и для лица, в частности, для кожи вокруг глаз, и для тела.А это масло поможет вам отрастить ресницы как у кинозвезды. Его следует наносить на реснички каждый день, это удобно делать с помощью хорошо вымытой щеточки от туши, но стоит делать это осторожно, чтобы масло не попадало в глаза.Миндальное масло, как правило, входит в состав большинства средств для кожи и ногтей благодаря своей смягчающей способности. В чистом виде оно содержит значительное количество витамина Е и олеиновой кислоты. Масло размягчает кутикулу, и, кроме того, его можно использовать в качестве крема вокруг глаз – это поможет увлажнить кожу и убрать мелкие морщинки.Репейное масло часто становится основным ингредиентом масок для волос. При его применении волосы перестают выпадать и начинают расти гораздо быстрее, ведь масло стимулирует обменные процессы в волосяных луковицах. Подогретое масло рекомендуется нанести на кожу головы на 15 минут, а затем смыть теплой водой.Масло авокадо – еще одно полезное аптечное приобретение. Это ценнейший продукт для кожи и волос, а, кроме того, еще и отличная вкусовая добавка. Его можно принимать внутрь, а также использовать в качестве крема и лосьона: оно прекрасно смягчает кожу, увлажняет ее и восстанавливает умершие клетки. Еще оно полезно при неблагоприятных погодных условиях: летом масло защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, а зимой – от холода.