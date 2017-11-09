6 популярных ошибок при выборе нижнего белья

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Правильный выбор нижнего белья — немаловажный фактор, который напрямую влияет на здоровье человека. Особенно это касается женщин.Американский гинеколог Октавия Кэннон рассказала о самых распространенных ошибках при выборе белья, которые чреваты проблемами со здоровьем.Несомненно, стринги выглядят сексуально, но по ним кишечная палочка путешествует взад-вперед, когда и как ей захочется."Подумайте, куда сдвигается ткань стрингов, когда вы садитесь…" – намекает доктор Кэннон.Так что, если хочется в определенный момент покрасоваться перед мужчиной в стрингах, – наденьте их сразу перед этим, а после – снимите как можно скорее. И никогда не ложитесь в стрингах спать.Шелковое кружевное белье, как и стринги, нужно приберечь для особых случаев. А если вы выбираете трусики на каждый день, то это должны быть "дышащие" ткани, например, хлопок. Иначе вы будете подвержены инфекциям.Казалось бы, зачем таскать с собой в зал сменные трусики? Однако доктор Кэннон настаивает, чтобы женщины выполняли это требование в обязательном порядке: "Дрожжи и бактерии любят теплую, влажную, темную среду… Пропитавшееся потом нижнее белье идеально подходит под это описание".Ароматизированный стиральный порошок может не только добавить нижнему белью свежий запах, но и спровоцировать катастрофу в интимной зоне.Кожа половых органов очень чувствительная, поэтому контакт с некоторыми химическими веществами может вызвать серьезное раздражение. Чтобы избежать болезненных высыпаний, доктор Кэннон советует использовать отдушки для стиральных порошков.Проверить, что трусики вам подходят, очень просто: снимите их в конце дня и посмотрите, остались ли следы от резинок на коже? Если нет – вы не подвергаете себя риску инфекций и высыпаний. Кроме безопасности, ходить в трусиках правильного размера еще и в тысячу раз удобнее.Конечно, мало кто по утрам достает из корзины для стирки вчерашние трусики, но доктор Кэннон не акцентировала бы на этом внимание, если бы прецедентов не было. Грязное белье – идеальный рассадник для бактерий, даже если надеть их, вывернув наизнанку…Также врач-гинеколог дала совет, почему так важно спать голышом.Днем область половых органов все время покрыта одеждой. Какой бы качественной не была ткань, коже не дышит так, как могла бы. А если вы спите в трусиках, которые не впитывают влагу или вообще работают как абсорбент, то всю ночь там ведут свою опасную деятельность бактерии и дрожжи. Особенно актуальна данная проблема для женщин, которые страдают от ночных приливов во время менопаузы. Поэтому нужно спать голышом, а если холодно – просто укрыться одеялом.