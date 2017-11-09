6 популярных ошибок при выборе нижнего белья
Американский гинеколог Октавия Кэннон рассказала о самых распространенных ошибках при выборе белья, которые чреваты проблемами со здоровьем.
1. От стрингов лучше отказаться
Несомненно, стринги выглядят сексуально, но по ним кишечная палочка путешествует взад-вперед, когда и как ей захочется.
"Подумайте, куда сдвигается ткань стрингов, когда вы садитесь…" – намекает доктор Кэннон.
Так что, если хочется в определенный момент покрасоваться перед мужчиной в стрингах, – наденьте их сразу перед этим, а после – снимите как можно скорее. И никогда не ложитесь в стрингах спать.
2. Выбирайте трусики из хлопка
Шелковое кружевное белье, как и стринги, нужно приберечь для особых случаев. А если вы выбираете трусики на каждый день, то это должны быть "дышащие" ткани, например, хлопок. Иначе вы будете подвержены инфекциям.
3. Меняйте нижнее белье после занятий спортом
Казалось бы, зачем таскать с собой в зал сменные трусики? Однако доктор Кэннон настаивает, чтобы женщины выполняли это требование в обязательном порядке: "Дрожжи и бактерии любят теплую, влажную, темную среду… Пропитавшееся потом нижнее белье идеально подходит под это описание".
4. Опасайтесь стиральных порошков с едким химическим составом
Ароматизированный стиральный порошок может не только добавить нижнему белью свежий запах, но и спровоцировать катастрофу в интимной зоне.
Кожа половых органов очень чувствительная, поэтому контакт с некоторыми химическими веществами может вызвать серьезное раздражение. Чтобы избежать болезненных высыпаний, доктор Кэннон советует использовать отдушки для стиральных порошков.
5. Подбирайте нижнее белье по размеру
Проверить, что трусики вам подходят, очень просто: снимите их в конце дня и посмотрите, остались ли следы от резинок на коже? Если нет – вы не подвергаете себя риску инфекций и высыпаний. Кроме безопасности, ходить в трусиках правильного размера еще и в тысячу раз удобнее.
6. Не используйте нижнее белье два раза подряд
Конечно, мало кто по утрам достает из корзины для стирки вчерашние трусики, но доктор Кэннон не акцентировала бы на этом внимание, если бы прецедентов не было. Грязное белье – идеальный рассадник для бактерий, даже если надеть их, вывернув наизнанку…
Также врач-гинеколог дала совет, почему так важно спать голышом.
Днем область половых органов все время покрыта одеждой. Какой бы качественной не была ткань, коже не дышит так, как могла бы. А если вы спите в трусиках, которые не впитывают влагу или вообще работают как абсорбент, то всю ночь там ведут свою опасную деятельность бактерии и дрожжи. Особенно актуальна данная проблема для женщин, которые страдают от ночных приливов во время менопаузы. Поэтому нужно спать голышом, а если холодно – просто укрыться одеялом.
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Добавил ignat в категорию Разное
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