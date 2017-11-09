У курящих и пьющих алкоголь людей зубные пломбы чаще выпадают

Курение и привычка пить алкогольные напитки не только негативно влияют на здоровье зубов и полости рта, но и значительно повышают риск выпадения установленных пломб. Это выяснили ученые из University of Pittsburgh.Они проанализировали данные 807 человек, лечившихся у стоматологов, и обнаружили, что в течение 2 лет после стоматологического лечения проблемы с пломбами чаще возникали у людей, употреблявших алкоголь. А общий риск таких проблем оказался выше всего у мужчин-курильщиков.Кроме того, вероятность проблем увеличивали особенности гена MMP2. Возможно, MMP2 нарушает сцепление пломбы с поверхностью. Исследователи говорят, что изучение генов может помочь стоматологам подобрать лучшую стратегию лечения пациентов.Еще специалисты оценили прочность пломб из амальгамы, использующихся в стоматологии более 150 лет, но содержащих ртуть, и композитных пломб. Ученые установили, что риск проблем не зависел от того, из какого материала была сделана пломба.