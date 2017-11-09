Сладости провоцируют слабоумие и болезнь Альцгеймера



пациенты с симптомами болезни Альцгеймера при жизни



пациенты с подтвержденной болезнью Альцгеймера (с обнаруженными бета-амилоидными белковыми бляшками и нейрофибриллярными клубочками в головном мозге)



люди без симптомов при жизни, но со значительными свидетельствами болезни Альцгеймера, обнаруженными в головном мозге после вскрытия



«здоровая» контрольная группа



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Повышенный уровень глюкозы в мозге имеет прямую связь с количеством амилоидных бляшек, а также с проявлениями внешних симптомов болезни Альцгеймера. К таким выводам пришли исследователи Национального института проблем старения (NIA, США).Руководитель отдела клинической нейронауки NIA Мадхав Тамбисетти вместе с коллегами изучил образцы тканей головного мозга полученных при аутопсии умерших участников Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA).Ученые измеряли уровни глюкозы в разных областях мозга. В ходе исследования были выявлены различные аномалии в гликолизе – основном процессе, с помощью которого мозг расщепляет глюкозу. Ученые обнаружили, что активность ферментов, контролирующих этапы гликолиза, была значительно ниже в случаях болезни Альцгеймера по сравнению с образцами ткани головного мозга здоровых людей.Во-первых, выяснилось, что более низкие показатели гликолиза и, следовательно, более высокие уровни глюкозы в тканях мозга, коррелируют с большей выраженностью амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубочков.Во-вторых, было установлено, что чем более серьезные отклонения наблюдались в процессе гликолиза в мозге, и чем больше глюкозы там обнаруживалось, тем сильнее проявлялись симптомы болезни Альцгеймера при жизни пациента.На втором этапе исследования ученые обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера мало энзимов, расщепляющих глюкозу, и низкая концентрация белка GLUT-3, переносящего глюкозу в клетки мозга.В завершающей фазе исследования ученые сопоставили прижизненные показатели сахара в крови пациентов (за годы до смерти) с уровнем глюкозы в тканях мозга. Оказалось, что у людей с повышенным сахаром в крови отмечалась и повышенная концентрация глюкозы в мозге.«Ученые некоторое время назад предположили, что возможна связь между тем, как мозг обрабатывает глюкозу, и болезнью Альцгеймера. Исследования, такие как это, дают нам новые представления о том, как изучать эти связи для поиска эффективных способов лечения и профилактики болезни Альцгеймера», - заключил Ричард Ходес, директор NIA.