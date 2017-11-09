Дефицит витамина D обнаружат с помощью ренгтена зубов

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Дефицит витамина D вызывает не только проблемы с костями, но также может увеличивать риск смерти о сердечно-сосудистых заболеваний. Нехватка витамина D – один из наиболее часто встречающихся дефицитов, распознать который можно по ряду внешних признаков, а также с помощью лабораторных исследований.Специалисты из Университета МакМастера (McMaster University) предложили новый способ выявления дефицита этого витамина. Антропологи Лори Д’Ортензио (Lori D’Ortenzio) и Меган Брикли (Megan Brickley) воспользовались знанием, что при распознавании и анализе человеческих останков, ученые часто делают выводы о том, страдали ли умерший каким-либо заболеванием, каким было его питание и не было ли у него дефицита того или иного витамина.Для этого, правда, им приходится распиливать зуб и изучать изменения, произошедшие в дентине. Совершенно очевидно, что для живущих людей такой способ не подходит.Ученые предположили, что вместо того, чтобы разрушать зуб, можно воспользоваться рентгеном. Они заметили, что при недостатке витамина D, пульпа зуба меняет свою форму: из «двурогой» она превращается в ассиметричную, существенно сжимаясь в размерах.Авторы уверены, что теперь выявить дефицит витамина D сможет любой стоматолог – для этого ему будет достаточно посмотреть на рентгенографический снимок зуба, который часто приходится делать при проведении лечения. Подтвердить предварительный диагноз можно будет с помощью анализов крови.Метод можно будет использовать и для анализа костных останков, и для обследования живых пациентов.