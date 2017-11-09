7 распространенных, но очень глупых мифов о вакцинации

“Вакцинация может сделать ребенка аутистом или инвалидом”. “Вакцинацию придумали фармацевтические компании, желающие побольше заработать”. Эти и другие мифы о вакцинации слышали, наверное, все.Это наиболее популярный миф о вакцинации, но никаких серьезных научных оснований у него, по словам специалиста, нет. Причины развития аутизма науке пока неизвестны, но предполагается, что развиваться он начинает еще во время внутриутробного развития. Более того, исследование, проведенное в 1998 году и якобы доказавшее связь между вакциной против кори-свинки-краснухи (КСК) и аутизмом, содержало множество изъянов и было отозвано из журнала, в котором его изначально опубликовали. Следующие исследования не выявили связи между вакцинацией и аутизмом.Нет, не может, утверждает Арсен Торосян. Нет ни единого задокументированного случая, чтобы у человека в результате введения вакцины были долгосрочные последствия и тем более инвалидность.“Покажите мне хотя бы одного человека, который стал инвалидом из-за вакцины. Такого человека вы не найдете”, - сказал специалист.На самом деле иммунитет ребенка вполне может “принять” и 10 000 вакцин, а получает ребенок лишь 16-18. Согласно имеющимся научным данным, одновременное введение нескольких вакцин не имеет неблагоприятных последствий для иммунной системы ребенка.Считается, что иммунитет, выработанный после болезни, крепче, чем тот, что появился в результате вакцинации. Но, как отметил Арсен Торосян, не стоит забывать, что получение естественного иммунитета не так безопасно, как многим кажется: например, от кори умирает один из 500 пациентов. Для сравнения, аллергическая реакция на вакцину от кори бывает лишь у одного из миллиона пациентов.Согласно еще одному глупому мифу, вакцинацию продвигают фармацевтические компании, желающие на ней заработать. Как утверждает специалист, фармацевтическим компаниям выгоднее, если люди болеют – тогда им можно продавать дорогие лекарства для лечения этих болезней, и на этом производители заработают намного больше, чем на продаже вакцин.Для сравнения, одна доза вакцины против кори в США стоит 100 долларов, а лечение одного пациента с корью – 10 000 долларов.Для обеспечения коллективного иммунитета необходимо, чтобы 95% популяции было привито. Остальные 5% - это дети, которым по медицинским показаниям нельзя делать прививку (например, дети с врожденным иммунодефицитом). Если остальные 95% детей привиты, это обеспечивает должный уровень защиты не только им, но и непривитым 5%. Если родители будут отказываться от вакцинации здоровых детей, не имеющих никаких противопоказаний, это нарушит “покрытие” иммунизации и поставит под угрозу не только этих детей, но и всех других.Причина этого мифа, как отметил специалист, - недостаток грамотной информации о том, что собой представляют вакцины и как они работают. Вакцина, вопреки мифам, вовсе не заражает человека вирусами, в ней вообще нет вирусов как таковых. Большинство вакцин содержат лишь несколько белков с поверхности оболочки вируса: сами по себе они не могут вызвать заболевание, но организм распознает их и учится с ними бороться, что помогает предотвратить дальнейшее заражение.Ослабленные вирусы содержала только вакцина ОВП, но и ее сейчас, по словам специалистов, заменяют на другую.