Пять привычек, от которых стоит отказаться ради здоровья почек

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В нашем организме есть очень важный орган, это почки. Очень важно хранить их здоровье, но есть факторы, которые этому мешают.Например, употребление болеутоляющих препаратов, типа аспирина, ибупрофене, они нарушают работу почек.Кушать много мяса вредно, так как белок "грузит" этот орган.Также не стоит пить газировку, последние исследования показали, что это мешает нормальной работе почек. Нужно пить много воды, иначе работа почек усложняется.Кроме этого врачи говорят, что нужно ограничить употребление полуфабрикатов, резко повышать физическую активность.Ну конечно же стоит отказаться от алкоголя и сигарет.