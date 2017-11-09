Учёные нашли способ омолодить старые клетки

Учёные нашли способ, позволяющий омолодить старые клетки. Открытие сделали специалисты, работающие в английском Экстерском университете.Группе исследователей этого научного заведения удалось омоложение старых клеток, постепенно накапливающихся в человеческом организме и способствующих развитию заболеваний, которые называют «возрастными».Разработанный английскими учёными метод основывается на изменении сплайсинга, который имеет матричная РНК. Для этого они прибегли к растительному соединению ресвератрола. Сплайсинг – это процесс, при котором РНК «созревает».А именно она является продуктом в любом активном гене. Из молекулы при этом процессе происходит «вырезание» ненужных частей и «сшивание» оставшихся, которые продолжают оставаться полезными. После наступления определённого возрастного периода, в концентрации этих соединений происходит изменение, что, в конечном итоге, и приводит к старению.Учёные Великобритании решили провести альтернативное «созревание» РНК. В ходе своих опытов они испытали, как на старые человеческие клетки может воздействовать растительный фенол ресвератрола.Оказалось, данное вещество может положительно влиять на показатели активности факторов сплайсинга и нормализировать процесс созревания РНК в стареющих клетках организма. Ресвератрол в натуральном виде содержится в винограде и ряде других фруктов, а также в орехах и какао.