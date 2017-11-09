Сканер для анализа дыхания позволит распознать до 17 заболеваний

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Дыхание может быть ключом к разработке более точных, более дешевых и неинвазивных диагностических тестов для идентификации самых разных болезней, включая малярию, рак и болезнь Паркинсона, утверждают эксперты. В настоящее время ученые из Израиля работают над созданием сканера под названием Na-Nose, который на основе анализа дыхания может обнаружить до 17 заболеваний. В ходе анализа происходит сравнение химических соединений, обнаруженных в здоровом дыхании, с соединениями, обнаруженными в дыхании человека с какой-либо болезнью.Медики давно знают, что каждая болезнь имеет запах. Служебные собаки могут чувствовать этот запах и быть обученными предупреждать людей о судорогах и даже раке. Дыхание каждого человека состоит из целого ряда уникальных химических соединений, на которые могут влиять такие факторы, как пол, возраст, раса и множество других биологических факторов. По словам специалистов, благодаря анализу образцов дыхания можно выявлять наличие той или иной болезни с высоким уровнем точности.Разработчики утверждают, что устройство Na-Nose может идентифицировать запах болезней, включая некоторые формы рака, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Предварительные испытания показали, что такой тест является на 86% точным при выявлении заболеваний. Стоит отметить, что новая технология может найти свое применение в регионах, которые страдают от нехватки квалифицированной медицинской помощи.