Кошки могут предотвратить развитие астмы у детей

Вопреки распространенному мнению, наличие кошки в доме может принести пользу детям, имеющим ген, который делает малышей более восприимчивыми к развитию астмы, утверждают ученые из Университета Копенгагена.Многие родители предполагают, что аллергены, содержащиеся в шерсти домашних животных, могут вызывать проблемы с дыханием, но датские специалисты считают, что верно и обратное – раннее воздействие данных аллергенов может помочь предотвратить развитие астмы. Тем не менее, эксперты отмечают, что те же самые преимущества нельзя наблюдать при наличии в доме собаки.Чтобы прийти к таким выводам, исследователи рассмотрели 377 детей, которые наблюдались с годовалого возраста до наступления пяти лет. Все участники прошли генетическое тестирование на наличие определенного гена, который связан с более высоким риском развития астмы и схожих заболеваний, таких как пневмония и бронхит. Было установлено, что малыши, имевшие высокий генетический риск возникновения проблем с дыханием, значительно реже страдали от заболеваний легких, если в их доме проживала кошка. Специалисты отмечают, что наличие кошки в раннем детстве имеет гораздо большую выгоду, чем в более позднем возрасте, особенно в том случае, если ребенок подвергается воздействию аллергенов кошачьей шерсти в первые 12 лет жизни.