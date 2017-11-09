Противозачаточная спираль защищает от рака шейки матки

В соответствии с результатами исследования ученых из Университета Южной Калифорнии, противозачаточная спираль может снизить риск развития рака шейки матки у женщин. По словам медиков, внутриматочные спирали, считающиеся одной из наиболее эффективных форм контрацепции, могут обеспечить защиту против третьего по распространенности вида рака среди женщин во всем мире.Проведенный анализ включал данные из исследований, в которых участвовало более 12000 представительниц слабого пола. Полученные данные показали, что у женщин, которые использовали противозачаточные спирали, заболеваемость раком шейки матки была на треть ниже. «Возможность того, что женщина может быть защищена от нежелательной беременности, получая при этом некоторую помощь в борьбе с раком, является ошеломляющей», – говорит доктор Виктория Кортессис.По данным Всемирной организации здравоохранения, число женщин с диагнозом рак шейки матки неуклонно растет во всем мире. Так, около 528000 женщин были диагностированы с раком шейки матки в 2012 году, в то время как 266000 женщин умерли от этой болезни.Эксперты говорят, что понимание механизма защитного действия внутриматочных спиралей является следующим шагом клинических исследований. Некоторые ученые считают, что противозачаточные спирали стимулируют иммунный ответ в шейке матки, позволяя организму бороться с существующей инфекцией ВПЧ, которая в итоге может привести к раку шейки матки. Другая вероятная причина заключается в том, что при удалении спирали также удаляются некоторые клетки шейки матки, которые содержат инфекцию ВПЧ или предраковые изменения.