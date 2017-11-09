Противозачаточная спираль защищает от рака шейки матки
Проведенный анализ включал данные из исследований, в которых участвовало более 12000 представительниц слабого пола. Полученные данные показали, что у женщин, которые использовали противозачаточные спирали, заболеваемость раком шейки матки была на треть ниже. «Возможность того, что женщина может быть защищена от нежелательной беременности, получая при этом некоторую помощь в борьбе с раком, является ошеломляющей», – говорит доктор Виктория Кортессис.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число женщин с диагнозом рак шейки матки неуклонно растет во всем мире. Так, около 528000 женщин были диагностированы с раком шейки матки в 2012 году, в то время как 266000 женщин умерли от этой болезни.
Эксперты говорят, что понимание механизма защитного действия внутриматочных спиралей является следующим шагом клинических исследований. Некоторые ученые считают, что противозачаточные спирали стимулируют иммунный ответ в шейке матки, позволяя организму бороться с существующей инфекцией ВПЧ, которая в итоге может привести к раку шейки матки. Другая вероятная причина заключается в том, что при удалении спирали также удаляются некоторые клетки шейки матки, которые содержат инфекцию ВПЧ или предраковые изменения.
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