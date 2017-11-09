Десять правил, которые помогут оставаться здоровыми

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Врачи поделились важными секретами.Сегодня многие стали понимать, что на фоне плохой экологии, некачественных продуктов питания, ускоренного темпа жизни и многочисленных стрессов здоровый образ жизни просто необходим. Эта тема наконец-то стала набирать популярность. Разобраться в массе информации бывает непросто, или требуется время, которого всегда не хватает.Мы хотим рассказать о простых, но важных правилах, которые помогут обрести прекрасное здоровье.Курение, употребление алкоголя, вредных продуктов, не говоря уже о наркотиках – одни из наиболее вредных привычек, которые, безусловно, снижают продолжительность жизни, ухудшают здоровье и имеют негативное воздействие на здоровье будущего поколения.Мы за естественную красоту. Чем меньше вы используете красители для волос, лаки для ногтей, косметические продукты с большим количеством химических веществ, тем лучше. Природа знает, что полезно, а что нет.Вопреки мнению, что шоколадные десерты приносят только неприятности, вы должны чаще употреблять шоколад. Чистый натуральный шоколад имеет много антиоксидантов, которые полезны для здоровья и продлевают продолжительность жизни, борясь со свободными радикалам. Они представляют собой одну из самых серьезных угроз.Высокий уровень холестерина является одной из причин преждевременного старения, а также значительного ухудшения качества жизни из-за возникновения заболеваний сердца и сосудов. Следите за его значениями и принимайте своевременные меры для его регулирования.Тысячи исследований по этой теме подтвердили, что активный образ жизни и физические упражнения – один из факторов, позволяющих сохранить свое здоровье. Это одно из самых важных правил.Большая часть заболеваний имеют генетический характер. Поэтому узнайте, какими заболеваниями страдали ваши предшественники, чтобы понимать, на какие моменты стоит обращать внимание. Ради справедливости отметим, что генетика влияет на состояние здоровья на 20-25 %, остальное зависит только от вас.Черный кофе полезен из-за присутствия антиоксидантов. Но когда он смешивается с большим количеством свежего молока, все выходит из-под контроля. Многие люди не понимают, насколько вредно для взрослых людей свежее молоко. Замените свой любимый капучино на чай, он гораздо полезнее для здоровья.Для человека, который имеет пристрастие к сладким газировкам, – это может стать проблемой на первоначальном этапе, но постепенно можно сформировать отвыкание. Эти напитки, даже несладкие, наносят ущерб здоровью и сокращают продолжительность жизни из-за многих заболеваний, которые они вызывают.Это наиболее важный пункт. Современные методы диагностики и методики лечения позволяют справиться со многими, даже очень серьезными болезнями на первоначальном этапе их развития. Поэтому не игнорируйте профилактические медицинские осмотры ради сохранения собственного здоровья.Цельные зерна и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы гораздо полезнее для здоровья, чем очищенная белая мука. Хлеб из цельного зерна помогает контролировать уровень сахара, который защищает от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также содержит клетчатку, о пользе которой уже говорилось не один раз.