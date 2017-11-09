Эти сладости можно есть даже тем, кто худеет

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Оказывается, некоторые сладости при диете разрешаются.Эти сладости помогут пережить нехватку привычного сладкого рациона, ведь они разрешены даже на строгой диете, так как не содержат губительное для фигуры сочетание сахара и жира.Желательно, если эти продукты ты будешь употреблять в первой половине дня и очень дозировано, а не в прежних количествах.Зефир содержит сравнительно мало калорий и разрешен даже в рационе маленьких детей. На 100 грамм зефира приходится 300 калорий. Одна зефирина в день – небольшая помеха твоему правильному питанию, к тому же он богат железом и фосфором.Если мармелад сделан из натурального сырья, то его также можно употреблять на диете. Да, в мармеладе много сахара и есть его упаковками не стоит. Зато он содержит много пектина, необходимого для организма для вывода токсинов и снижения уровня холестерина.Если есть фрукты просто так надоело, можно готовить из них замечательные сорбеты. Следует перебить мякоть фруктов в любых сочетаниях блендером, добавить мед и немного заморозить. Много витаминов и минимум сахара – отличный вариант десерта!Несколько квадратиков натурального черного шоколада с повышенным содержанием какао не только удовлетворят твою тягу к сладкому, но и повысят работоспособность. Такой шоколад содержит мало сахара, поэтому к нему нужно привыкнуть. В шоколаде также содержатся нужные организму антиоксиданты, он повышает настроение и укрепляет стенки сосудов.Если ты выберешь мороженое без наполнителей, без содержания заменителей молочного жира, из нежирного молока, то таким десертом также можно полакомиться на диете. Молоко – источник кальция и белка. А если приготовить мороженое самостоятельно, то можно заменить сахар ягодами и получить полезное витаминное лакомство.Самый высококалорийный десерт, разрешенный при правильном питании, но халвы и не съешь очень много. К тому же халва – очень полезный продукт, который готовится на основе перемолотых семян подсолнечника и кунжута, с добавлением орехов и меда.