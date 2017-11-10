Верное средство от бессонницы

Оказывается, существует доступное и простое средство от бессонницы. Многие люди знают о таком способе нормализации сна, но незаслуженно про него забывают. Как побороть инсомнию, не прибегая к помощи таблеток?Элементарно, утверждают ученые из Питсбурга. Достаточно проветрить спальню перед сном и положить на лоб прохладный компресс.Дело в том, что во время сна активность головного мозга человека должна замедляться. Исследования показали, что у человека, страдающего бессонницей, этого не происходит: у него активно продолжают работать лобные доли головного мозга. Чтобы замедлить химические процессы в них, ученые советуют приложить ко лбу прохладный компресс.Лучше всего начинать такую охлаждающую терапию за 1 час до отхода ко сну.Также для нормализации сна необходимо, чтобы помещение, в котором вы спите, было хорошо проветрено. Причем делать это нужно вечером, когда температура воздуха понижена. Исследования показывают, что недостаток кислорода также является распространенной причиной нарушения сна.