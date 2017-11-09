Здоровье разведенных женщин в опасности

Потеря супруга всегда сопряжена с большим стрессом для женщины. Впоследствии нарушение душевного равновесия может привести к развитию серьезных болезней, установили психологи.Разведенные или овдовевшие женщины должны опасаться за свое здоровье. Исследование шведских специалистов с участием 2000 женщин в возрасте старше 50 лет показало, что женщины, пережившие развод или смерть супруга в среднем возрасте, в 3 раза больше подвержены риску развития болезни Альцгеймера.Также удалось доказать, что у женщин, овдовевших дважды, в 7 раз выше вероятность развития умственных заболеваний, чем у замужних дам.Однако специалисты уверяют, что есть способ предотвратить появление слабоумия — необходимо оставаться социально активной и больше общаться со своими ровесниками.