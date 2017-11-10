Медики рассказали, какой лук полезнее

Журнал Food Research International рассказал об исследовании канадских ученых, в ходе которого выяснилось, что красный лук обладает уникальными свойствами в отношении человеческого иммунитета. Cвежий красный лук – самый полезный, если речь идет о защите от онкологических заболеваний, утверждают специалисты.Красные сорта лука как никакие другие могут защищать людей от появления рака, констатировали авторы проекта. «Красные разновидностьи луки эффективно способствуют гибели раковых клеток благодаря тому, что в них содержится больше антиоксидантов кверцетина и антоциана», - цитирует журнал исследователей, представляющих Гуэлфский университет.По словам клиницистов, именно антоцианы окрашивают луковицы (и многие другие плоды). Эти природные пигменты представляют собой соединения, растворенные в клеточном соке растений. Организмом человека данные вещества не синтезируются – получить их можно только с едой.Антоцианы являются мощными антиоксидантами: они связывают свободные радикалы и препятствуют преждевременному старению клеток внутренних органов. В красном луке, отмечают исследователи, концентрация этих веществ такова, что этот продукт оказывается настоящим «убийцей» раковых клеток.Что касается содержащегося в красном луке квертецина, то многие научные исследования подтвердили способность этого флавоноида «очищать» организм от старых клеток, утративших способность к дальнейшему делению. Во время опытов ученые использовали кверцетин из пяти различных сортов лука. Использование вытяжки из красного лука дало наилучшие результаты.