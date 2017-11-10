Что есть для отбеливания зубов

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На важном событии и мероприятии всем хочется выглядеть наилучшим образом, поэтому за несколько недель до него многие всерьез берутся за корректировку своей внешности и усиленно начинают худеть, меняют прическу и посвящают свободное время бьюти-процедурам. Среди проводимых процедур одно из первых мест занимает отбеливание зубов. Для получения голливудской улыбки в рекордные сроки чаще всего прибегают к услуге профессионального отбеливания зубов. Однако если у вас в запасе еще есть время, можно обойтись без лишних трат и визитов к стоматологу. С ролью природного отбеливателя неплохо справляются обычные продукты, которые есть в любом холодильнике. Вот, что нужно включить в рацион, чтобы вернуть улыбке естественную белизну.Помимо витаминов ананас содержит фермент под названием бромелайн. Вещество обладает противовоспалительными, заживляющими и очищающими свойствами, а при условии регулярных физических нагрузок еще и помогает сжечь жиры. Недавнее исследование, проведенное журналом International Journal of Dental Hygiene, показало, что бромелайн является эффективным средством для удаления пятен с зубной эмали. Употреблять ананас для получения отбеливающего эффекта рекомендуется в свежем виде, поскольку в консервированном ананасе бромелайн не сохраняется.Вернуть белоснежную улыбку может помочь брокколи. Хрустящий сырой брокколи бережно очищает зубы и отлично полирует зубы, не повреждая эмали, к тому же употребление брокколи делает зубы крепче. Согласно исследованиям Европейского журнала стоматологии, содержащиеся в брокколи элементы нейтрализуют кислоты, вырабатываемые особого рода бактериями, вызывающими кариес. При регулярном употреблении брокколи зубы становятся светлее, исчезает темный налет и реже возникает кариес.Может показаться, что сладость и липкий налет на изюме — прямой путь к разрушению зубов. Однако исследования доказывают, что изюм не только не вызывает кариеса, но и защищает зубную эмаль от вредных микроорганизмов и устраняет налет. Сам процесс жевания изюма стимулирует выработку слюны, которая помогает предотвратить появление на зубах пятен и кариозных полостей путем нейтрализации кислой среды, создаваемой другими продуктами и бактериями во рту.Плоды яблонь восполняют в организме дефицит железа, витаминов А, С, Е, Р и группы В, а заодно мягко и бережно очищают ваши зубы. Зрелые яблоки содержат примерно 0,35% яблочной кислоты, в незрелых ее содержание еще больше. Это натуральный природный отбеливатель, который используется во многих зубных пастах. Естественным образом она осветляет зубы и помогает бороться с пятнами. Больший эффект дают кислые, зеленые сорта, поскольку концентрация кислоты в них выше.Белоснежная улыбка — еще одна веская причина в обязательном порядке ежедневно есть сыр. Состав сыра помогает сохранить зубы сильными и крепкими и отбелить зубную эмаль. Предпочтение нужно отдать твердым сортам и употреблять их отдельно от других продуктов.Для того чтобы вернуть белизну зубам, нужно подружиться с сельдереем. Не самый популярный овощ очищает зубы от налета и борется с бактериями в полости рта. Для отбеливания употреблять в пищу нужно не зелень или корень, а именно стебли.Так же как и яблоки, клубника содержит яблочную кислоту. Но помимо нее ягода имеет в составе антиоксидант эллагитаннин. Он уменьшает воспаление полости рта и оказывает противомикробное действие, в то время как яблочная кислота избавляет от налета. Чтобы заметить эффект природного отбеливателя, есть клубнику следует в свежем виде.Самый малозатратный способ добиться ослепительной белизны зубов — пить больше чистой воды. Она способствует выработке слюны, что в свою очередь положительно воздействуют на всю полость рта. Вода очищает полость рта от бактерий, а после употребления красящих напитков — смывает вызывающие потемнение эмали пигменты.