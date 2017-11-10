Лучшие рецепты для оздоровления селезенки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Селезенка – один из органов иммунной системы. Прежде всего селезенка – орган кроветворения. Другая важная функция – иммунная, она захватывает и перерабатывает вредные вещества, очищает кровь от чужеродных агентов и вырабатывает антитела. Помимо этого селезенка разрушает отжившие тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. И в то же время селезенка, как лимфоидный орган, является главным поставщиком циркулирующих лимфоцитов и служит резервуаром эритроцитов.Семена сельдерея богаты витаминами Е, В, А и К. В них содержится активный хлорофилл, ферменты, сапонины, алкалоиды и горечи, благотворно влияющие на работу внутренних органов.- Средство борьбы с воспалительными процессами в селезенке – семена сельдерея. Семена сельдерея перемолоть на кофемолке, принимать натощак утром по ? ч. ложке порошка, запивая теплой кипяченой водой. Курс – 10 дней, через пятидневный перерыв лечение повторить.- Залить стаканом воды (250 мл) порошок, приготовленный из 15 г семян сельдерея, варить при умеренном кипении, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Принимать через каждый час по 1 ст. ложке.- За 20–30 минут до еды принимать по 1 ч. ложке порошка семян сельдерея. Запивать кипяченой водой.- Лечебный отвар. Залить стаканом воды смесь, полученную путем смешивания листьев и корня сельдерея – 1 ст. ложка. Варить полчаса, после остывания профильтровать и довести объем жидкости до первоначального, добавляя кипяченую воду. Принимать перед едой по 1 ст. ложке.- Для приготовления настойки семена сельдерея взять из расчета 1 к 10 (на 10 г семян 100 мл спирта). Поместив в стеклянную банку, залить их спиртом, закупорить и поставить на 1–2 недели в темное место. После завершения процесса экстракции содержимое профильтровать, а сами семена отжать.- Спиртовая настойка семян сельдерея – сильнодействующий препарат, поэтому его надо пить в небольшом количестве. Принимать по 20–25 капель на 50-100 мл воды за 30 минут до еды до 5 раз в день.